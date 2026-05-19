Rojas será sede de una charla sobre financiamiento para potenciar al sector agropecuario bonaerense

Este jueves 21, a las 19 horas, se realizará en el Centro de Jubilados y Pensionados de Rojas una importante presentación de líneas de financiamiento destinadas al sector productivo agropecuario.

El sector agropecuario de la ciudad de Rojas y de toda la región tendrá este jueves una oportunidad clave para conocer nuevas herramientas de financiamiento. En el Centro de Jubilados y Pensionados se realizará una presentación sobre las líneas de crédito CFI-PBA, orientadas a acompañar inversiones, mejorar la competitividad y fortalecer el crecimiento productivo.

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La actividad se llevará a cabo el jueves 21 de mayo a las 19 horas en el Centro de Jubilados y Pensionados de Rojas, y está dirigida a productores agropecuarios, contratistas, cooperativas, pymes y empresas vinculadas a la actividad rural.

Durante el encuentro se explicarán en detalle las distintas líneas de financiamiento impulsadas de manera conjunta por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y la Provincia de Buenos Aires, con el objetivo de facilitar el acceso al crédito en condiciones competitivas para quienes buscan realizar inversiones estratégicas.

Estas herramientas están pensadas para acompañar proyectos productivos, adquisición de maquinaria, incorporación de tecnología, ampliación de infraestructura y mejoras que permitan aumentar la eficiencia y la capacidad de producción del sector agropecuario.

Qué son las líneas de crédito CFI-PBA para productores bonaerenses

Las líneas de financiamiento CFI-PBA constituyen una de las principales herramientas de apoyo al entramado productivo bonaerense. A través de estos programas, productores y empresas pueden acceder a créditos con tasas favorables y plazos adaptados a las necesidades de cada actividad.

El propósito es promover inversiones que generen valor agregado, fomenten el empleo y consoliden el desarrollo económico en cada región de la provincia.

En un contexto donde el acceso al crédito resulta determinante para sostener la competitividad, estas propuestas representan una alternativa concreta para quienes necesitan financiamiento para modernizar procesos, expandir su capacidad operativa o iniciar nuevos proyectos.

Además, durante la jornada se brindará asesoramiento sobre requisitos, documentación necesaria y modalidades de acceso, permitiendo que los asistentes puedan evaluar qué herramientas se ajustan mejor a sus necesidades.

AFA, CFI y Provincia de Buenos Aires impulsan el desarrollo productivo regional

La presentación cuenta con la organización de Agricultores Federados Argentinos (AFA), el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires.

La articulación entre estas instituciones busca acercar soluciones concretas al sector agropecuario, uno de los motores económicos más importantes del norte bonaerense y de toda la provincia.

Rojas, como uno de los distritos con fuerte perfil agroindustrial, se convierte así en un punto estratégico para difundir programas que promueven la inversión y el crecimiento sustentable.

Los organizadores destacaron que la convocatoria es abierta y gratuita, y remarcaron la importancia de que productores y empresarios participen para conocer de primera mano las opciones disponibles.

La jornada se presenta como una oportunidad valiosa para acceder a información actualizada, despejar dudas y descubrir herramientas financieras diseñadas para seguir impulsando el desarrollo del campo y de las economías regionales.