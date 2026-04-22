Una noche para todos: Pergamino suma su primera Fiesta Inclusiva en el Parque Belgrano

La Fiesta Inclusiva nace de una necesidad concreta: generar espacios donde las personas con discapacidad o neurodivergentes puedan disfrutar de propuestas sociales.

Este viernes, el Galpón de la Juventud del Parque Belgrano de Pergamino será escenario de una iniciativa que busca ampliar derechos y generar espacios de encuentro reales: la primera Fiesta Inclusiva de Pergamino. La actividad se desarrollará de 20:00 a la medianoche y está pensada como un ámbito recreativo abierto a jóvenes mayores de 16 años, tanto con discapacidad como sin ella.

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La propuesta es impulsada por el Club de Amigos Neurodivergentes de Pergamino, coordinado por las acompañantes terapéuticas Claudia Ramiack y Jorgelina Cejas, y cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de Pergamino, a través de la Dirección de la Juventud, y del Consejo Municipal de Personas con Discapacidad.

“Los esperamos a todos los que quieran ir. El que necesite ir con su acompañante, va con su acompañante. La fiesta es más dieciséis. Es tipo boliche, claro, a pasarla lindo”, señalaron las organizadoras, dejando en claro que la intención es replicar la experiencia de cualquier salida juvenil, pero en un entorno accesible, cuidado y pensado desde la diversidad.

A puro baile y solidaridad

La noche contará con la musicalización de DJ’s locales —entre ellos, Willy Marelli—, luces de colores, pista de baile, y un stand de glitter a cargo de Amapola Eventos. Además, habrá intervenciones artísticas y participación de grupos de danza que acompañarán la propuesta en un clima descontracturado.

Uno de los aspectos destacados será el servicio de buffet, que en esta primera edición estará a cargo de la institución Aikén. En este sentido, las impulsoras remarcaron que la idea es que cada encuentro mensual sea acompañado por una organización diferente vinculada a la discapacidad, permitiéndoles recaudar fondos para sostener sus actividades. “Que todos tengan la misma posibilidad”, resumieron.

Un espacio necesario

Más allá de lo recreativo, la Fiesta Inclusiva nace de una necesidad concreta: generar espacios donde las personas con discapacidad o neurodivergentes puedan disfrutar de propuestas sociales habituales, como bailar o compartir con amigos, en igualdad de condiciones.

“Muchas veces no pueden acceder a estos lugares que son comunes para los jóvenes, como los boliches. Entonces es súper importante que existan estos encuentros para que puedan disfrutar de lo mismo que todos”, destacaron durante la entrevista.

El objetivo no es solo incluir, sino también escuchar. “Queremos conocerlos, saber qué les gusta, qué quieren hacer. La idea es armar grupos de salida, construir juntos estos espacios de participación”, explicaron.

La próxima en junio

En ese sentido, la iniciativa también apunta a consolidarse en el tiempo. Si bien en un primer momento se pensó en una frecuencia semanal, finalmente se definió que los encuentros serán mensuales, con el objetivo de garantizar una mejor organización y mayor participación de instituciones. Tras esta primera edición, en mayo habrá una pausa por reformas en el predio, y la actividad se retomará en junio.

“Hay mucha predisposición, mucha gente que quiere colaborar. Eso es hermoso”, valoraron las organizadoras, quienes ya registran una buena respuesta por parte de la comunidad de cara al evento inaugural.

Con música, baile, propuestas artísticas y un fuerte espíritu comunitario, la Fiesta Inclusiva se presenta como mucho más que una salida nocturna: es un paso concreto hacia una ciudad más abierta, participativa y empática.