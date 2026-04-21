Ciclovías sin respeto en Pergamino: el uso indebido de automovilistas pone en riesgo la seguridad vial

El Municipio de Pergamino avanza a buen ritmo con la construcción de nuevas ciclovías en distintos sectores de la ciudad, en el marco de una política orientada a promover la movilidad sustentable y mejorar la seguridad vial. Una de las intervenciones más recientes se desarrolla en paralelo a la avenida Rodríguez Jáuregui, donde los trabajos se encuentran en su etapa final y forman parte de un esquema integral de ampliación de la red para ciclistas.

En Pergamino, pocos respetan los espacios Sin embargo, a medida que crece la infraestructura destinada a este tipo de movilidad, también se hace evidente una problemática que pone en riesgo su correcto funcionamiento: la falta de respeto por parte de conductores de vehículos que invaden estos espacios exclusivos. De manera cotidiana, automóviles, camionetas e incluso camiones estacionan sobre las ciclovías, obstaculizando su uso y obligando a los ciclistas a desviarse hacia la calzada, con el consecuente peligro que esto implica.

La situación genera además conflictos entre usuarios de la vía pública. Según se pudo constatar en distintos puntos de la ciudad, muchos conductores reaccionan de forma negativa cuando los ciclistas les solicitan que retiren los vehículos mal estacionados, lo que suma tensión a una problemática que, lejos de ser aislada, se repite a diario.

Avenida Almafuerte, un caos para el ciclista Uno de los casos más representativos se registra sobre la avenida Almafuerte, donde el uso indebido de la ciclovía es una constante. Allí, la ocupación de estos carriles exclusivos no solo impide la circulación segura de bicicletas, sino que desvirtúa el objetivo de una obra que demanda inversión pública y planificación urbana.

Desde distintos sectores vinculados a la seguridad vial remarcan la necesidad de reforzar los controles y, sobre todo, de generar conciencia en la población sobre la importancia de respetar las normas de tránsito. Las ciclovías no solo buscan ordenar la circulación, sino también proteger a quienes optan por medios de transporte más sustentables. Seguridad vial En este contexto, el desafío no pasa únicamente por continuar ampliando la infraestructura, sino también por garantizar su uso adecuado. El compromiso de los conductores resulta clave para que estas obras cumplan con su finalidad y contribuyan a una convivencia más segura y ordenada en la vía pública.

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