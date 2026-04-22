Michael se estrena en Cinema Pergamino: la leyenda cobra vida en la pantalla grande

Con el respaldo de su familia y acceso irrestricto a su legado musical, la esperada biopic sobre Michael Jackson llega a Cinema Pergamino para ofrecer un retrato íntimo y espectacular del artista más influyente del pop. Dirigida por Antoine Fuqua y producida por Graham King , la película se sumerge en la vida del ícono desde sus primeros pasos en The Jackson 5 hasta su consagración global como el “Rey del Pop” .

Entretenimiento El terror llega este viernes a Cinema Pergamino: se estrena La posesión de la momia

La propuesta combina reconstrucciones escénicas de alto impacto con material inédito, ofreciendo una experiencia cinematográfica que busca capturar no solo el talento descomunal del artista, sino también las luces y sombras de una vida marcada por la exposición permanente. Música, coreografías y momentos clave de su carrera se entrelazan en un relato que apunta a emocionar tanto a fanáticos como a nuevas generaciones.

En paralelo, la cartelera continúa ofreciendo opciones para todos los públicos: la animación familiar de Super Mario Galaxy: la película, el thriller La posesión de la momia y el drama La moda siguen en exhibición. Además, se anticipa una de las avant premiere más esperadas: El diablo viste a la moda 2, que promete renovar el universo del glamour y la alta costura.

Tras una larga expectativa, este miércoles se estrena en los cines argentinos —incluido Cinema Pergamino— Michael, la biopic oficial sobre Michael Jackson. Dirigida por Antoine Fuqua y producida por Graham King, la película propone una reconstrucción integral de la vida y carrera del artista, con acceso directo a su catálogo musical y el respaldo de su familia.

A diferencia de otros intentos por retratar al músico, esta producción cuenta con el aval de su entorno más cercano, lo que permitió utilizar su obra completa —desde su etapa con The Jackson 5 hasta sus discos solistas más emblemáticos— y acceder a material de archivo inédito.

El papel principal recae en Jaafar Jackson, sobrino del cantante, en lo que marca su debut actoral. Su elección responde no solo al notable parecido físico, sino también a su capacidad para replicar los movimientos y la impronta escénica que definieron a Jackson. El elenco se completa con Colman Domingo como Joe Jackson, Nia Long como Katherine Jackson y Miles Teller en el rol de John Branca.

La biopic recorre distintas etapas de la vida del artista: su infancia y primeros pasos en The Jackson 5, el salto a la carrera solista y la consagración global con discos icónicos como Thriller, Bad y Off the Wall. También se abordan aspectos personales, como la compleja relación con su padre y las presiones de la fama desde una edad temprana.

Uno de los ejes centrales del film es la recreación de momentos icónicos de su carrera. La producción incluye nuevas versiones de coreografías históricas, la reconstrucción de videoclips como “Thriller” y escenas de conciertos realizadas con cientos de extras, buscando capturar la magnitud de sus presentaciones en vivo.

La película se presenta como un retrato que va más allá de la música, explorando la vida, el legado y la dimensión artística de una de las figuras más influyentes de la cultura popular. Desde el descubrimiento de su talento como líder de The Jackson 5 hasta su transformación en un artista visionario, Michael invita al espectador a redescubrir su historia desde una perspectiva íntima y espectacular a la vez.

En los adelantos difundidos antes del estreno, los fanáticos ya pudieron identificar algunos episodios clave que serán recreados en pantalla, anticipando una producción que combina espectáculo, emoción y fidelidad histórica.

Origen: Reino Unido y Estados Unidos. Duración: 127 minutos. Calificación: apta para mayores de 13 años.