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    • Monóxido de carbono, un enemigo invisible en tiempos de temperaturas bajas

    Empiezan los días con temperaturas bajas y los riesgos por intoxicación con monóxido de carbono crecen de manera exponencial en Pergamino.

    21 de abril de 2026 - 15:30
    Advertencia sobre los riesgos por monóxido de carbono

    En Pergamino, desde la empresa Litoral Gas y el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), trabajan sobre la prevención de los accidentes por inhalación de monóxido de carbono, seguridad y uso responsable del gas natural. Las recomendaciones tienen como objetivo brindar las las medidas preventivas a adoptarse para evitar la generación de monóxido de carbono en los ámbitos habitados, sustancia que ha sido causante de letales accidentes en hogares.

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    Cabe destacar que estas tareas de difusión masiva se vienen desarrollando en distintas ciudades argentinas, producto del compromiso permanente de Litoral Gas y Enargas con la seguridad, la salud y el medio ambiente. Para esto, se convoca a especialistas en la materia, que proporcionan las herramientas necesarias para que este “enemigo invisible” pueda ser combatido por todos.

    Prevenir accidentes con monóxido de carbono

    En las épocas del año donde las temperaturas empiezan a bajar, se brindan siempre muchas más recomendaciones y consejos para que la calefacción en los hogares se lleve a cabo de manera responsable. Ante todo, cabe señalar que el monóxido de carbono es un gas producto de la combustión mala o incompleta de materiales como leña, carbón de leña, gas, querosén, alcohol, gasoil o nafta. Pero a diferencia del gas que conocemos, el monóxido de carbono es incoloro e inodoro, no se percibe olor.

    “Entre los efectos, se destaca que el monóxido reemplaza al oxígeno en la sangre y, por lo tanto, la falta de oxígeno afecta a órganos y tejidos vitales como el corazón, cerebro y pulmón”, explicaron al Diario.

    Los síntomas pueden variar según el organismo de la persona afectada. Los más habituales son dolor de cabeza, náuseas o vómitos, mareos, cansancio, letargo o confusión, desmayo o pérdida de conocimiento, alteraciones visuales, convulsiones, pero inclusive puede llegar al estado de coma.

    Cuidar la salud

    “Es muy importante llegar a un diagnóstico temprano, porque a veces, los síntomas son parecidos a una intoxicación alimentaria”, indicaron ayer ante la pregunta formulada por el este medio teniendo en cuenta que los próximos meses son comunes este tipo de situaciones. “El mayor riesgo es no advertir los síntomas a tiempo o que el primer síntoma sea el desmayo. El análisis clínico es importante y vital para determinar su diagnóstico”, resaltaron.

    “Si se lo detecta a tiempo el tratamiento es con oxígeno, ya que alivia los síntomas pero, dependiendo del grado de intoxicación y de la concreción y tiempo que la persona estuvo expuesta al monóxido de carbono, puede haber secuelas, por eso es muy importante el seguimiento del profesional de la salud al paciente que sufrió la intoxicación”, subrayaron teniendo en cuenta que ya muchas personas tuvieron algún tipo de problema con los artefactos para calefacción, incluso con una víctima fatales.

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