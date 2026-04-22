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    Proyecto Instalaciones: el arte que nació en un bar llega a ArteMás

    Con una propuesta colectiva que reúne a artistas de Pergamino y la región, la muestra Proyecto Instalaciones 2024/2025 recupera el espíritu experimental de La Vidriera de Dry Bar.

    22 de abril de 2026 - 09:00
    La muestra reúne instalaciones que nacieron en La Vidriera de Dry Bar, trasladando su espíritu experimental a un nuevo espacio expositivo.

    La muestra reúne instalaciones que nacieron en La Vidriera de Dry Bar, trasladando su espíritu experimental a un nuevo espacio expositivo.

    PH: ELBICHOMOSCA.FOTOGRAFIA
    Proyecto Instalaciones. Materiales, texturas y objetos diversos dialogan en obras que construyen universos únicos dentro de un formato colectivo.

    Proyecto Instalaciones. Materiales, texturas y objetos diversos dialogan en obras que construyen universos únicos dentro de un formato colectivo.

    PH: ELBICHOMOSCA.FOTOGRAFIA

    Daniel Oberti, artista visual y curador de Pergamino, reunió a todos los artistas que expusieron en el período 2024/2025 en Dry Bar, en La Vidriera, en una muestra en ArteMás titulada Proyecto Instalaciones 2024/2025.

    La inauguración contó con un muy buen marco de público y estuvo acompañada por una barra de tragos a cargo de Leo Peralta, en sintonía con el espíritu original del proyecto.

    “En las tantas noches donde Dry nos refugia, surgió con Leo Peralta, dueño del emblemático bar, el proyecto de invitar a artistas locales y de otras ciudades para que realicen instalaciones en La Vidriera”, contó Oberti.

    “Metales retorcidos, maderas mezcladas, fibras y lanas naturales, desechos industriales, satén y otros juegos, guirnaldas explosivas, revistas y tragos exóticos, impresos y laberintos, formando universos contenidos en La Vidriera de dos metros por uno”, agregó el curador.

    Artistas que participan en Proyecto Instalaciones 2024/2025

    Los artistas que participan de la muestra son Gustavo Belfiglio, Leonardo Castañares, Marcela Cenacchi, María Elena Escola, Julio Jacobone, Ariel Jurado, Juan Meoz, Marisa Monfil, Silvina Morris, Laura Romeo, Leo Peralta, Mabel Temporelli y Gigi Scotellaro.

    La muestra Proyecto Instalaciones 2024/2025 puede visitarse de miércoles a viernes, de 17:30 a 19:30, en ArteMás, en Echevarría 555.

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