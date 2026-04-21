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    Taller Atahualpa Yupanqui: Patrimonio, Identidad y Memoria en la EP N°19 de J. A. de la Peña

    El proyecto Atahualpa Yupanqui está impulsado por la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Pergamino.

    21 de abril de 2026 - 13:54
    Alumnos de J. A. de la Peña iniciaron talleres Atahualpa Yupanqui para explorar identidad y memoria local.

    Alumnos de J. A. de la Peña iniciaron talleres Atahualpa Yupanqui para explorar identidad y memoria local.

    El primer encuentro del proyecto Atahualpa Yupanqui se dio en la Escuela Primaria Nº 19 de la localidad de J. A. de la Peña y contó con la participación de los estudiantes de 6º año y la docente Noelia Tresca del área de Lenguaje de Danza.

    Bajo la coordinación de Silvana Ampudia se desarrollaron propuestas lúdicas, participativas y expresivas que permitieron a los alumnos explorar sus experiencias personales, memorias e identidades vinculadas al territorio y a las figuras que integran sus historias locales.

    Estas actividades inauguran un ciclo de talleres orientado a profundizar en la construcción colectiva del patrimonio local, promoviendo el rescate y la valorización de nuestra historia y de las personalidades que la forjaron. A través del trabajo escolar se busca fortalecer el sentimiento de pertenencia y el reconocimiento de las raíces comunitarias.

    La Subsecretaría de Cultura invita a las escuelas y a la comunidad a acompañar este proceso, que pone en valor la memoria local como herramienta educativa y cultural para las nuevas generaciones.

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