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    • Pergamino: Advierten sobre maniobras irregulares en la venta de terrenos municipales y alertan por estafas

    Una serie de irregularidades se están detectando en Pergamino con terrenos de programa municipales de loteos.

    21 de abril de 2026 - 14:47
    Pergamino en alerta por posibles estafas con terrenos municipales

    La Subsecretaría de Tierra y Vivienda de Pergamino alertó a la comunidad sobre la detección de maniobras irregulares vinculadas a la comercialización indebida de terrenos pertenecientes al patrimonio municipal, e instó a los vecinos a extremar las precauciones para evitar posibles estafas.

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    Pergamino, a tener en cuenta

    Desde el área recordaron que los lotes adjudicados en el marco de programas habitacionales del Municipio tienen carácter estrictamente intransferible. En consecuencia, no pueden ser vendidos, cedidos, permutados ni alquilados bajo ninguna circunstancia.

    Esta condición está claramente establecida en los boletos de adjudicación que firman los beneficiarios, donde se especifica que el incumplimiento de dicha cláusula puede derivar en la desadjudicación automática del lote, sin necesidad de una intimación previa por parte del Estado local.

    Pedido del Municipio de Pergamino

    Asimismo, las autoridades remarcaron que el Municipio no reconoce ninguna operación de compra-venta realizada por fuera de los mecanismos legales vigentes. En este sentido, advirtieron que quienes adquieran terrenos en estas condiciones carecerán de derechos sobre los mismos, quedando expuestos a pérdidas económicas y a eventuales conflictos legales.

    Frente a este escenario, desde la Subsecretaría solicitaron a la población abstenerse de participar en este tipo de transacciones irregulares y recomendaron que, ante cualquier duda o situación sospechosa, se acerquen a las oficinas ubicadas en calle Doctor Alem 411 para recibir asesoramiento oficial.

    Evitar estafas

    “Apuntamos a prevenir estafas y a garantizar la transparencia de los procesos de adjudicación, resguardando tanto a los beneficiarios como al conjunto de la comunidad”, indicaron desde el área de Tierra y Vivienda.

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