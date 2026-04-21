¿Cuánto aumentaron los alimentos en Pergamino durante marzo?

El pollo registró un fuerte incremento del 13,2%, posicionándose como el producto de mayor suba en el mes.

Durante marzo, los precios de los alimentos en Pergamino volvieron a mostrar una tendencia en alza, de acuerdo al relevamiento mensual elaborado por la Cámara de Alimentarios de la ciudad. El informe indicó que la suba promedio fue del 3,43%, consolidando un escenario de incrementos sostenidos en lo que va del año.

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Con estos números, el acumulado desde enero se ubica en el 11,98%, mientras que la comparación interanual —que contempla los últimos doce meses— arroja un incremento del 34,58%, reflejando el impacto continuo en el bolsillo de los consumidores.

Entre los productos que más incidieron en el resultado final de marzo, se destacó el pollo, que registró un fuerte incremento del 13,2%, posicionándose como el producto de mayor suba en el mes.

También tuvieron aumentos significativos los artículos de higiene personal, con un 5,8%, y la carne vacuna, que mostró comportamientos diferenciados según el punto de venta: un 5% en carnicerías y valores que superaron el 12% en supermercados.

Por su parte, los productos envasados de almacén mantuvieron la tendencia alcista y marcaron una suba del 4,9% durante el tercer mes de 2026.

Los incrementos más moderados

En el otro extremo, algunos rubros evidenciaron aumentos más leves. Las pastas frescas registraron una suba del 2,2%, mientras que las bebidas aumentaron un 1,8%, ubicándose entre los productos con menor variación dentro del relevamiento.

Productos que bajaron de precio

El informe también señaló casos de deflación, es decir, productos que redujeron sus precios durante marzo. Entre ellos se encuentran los panificados, que mostraron una baja del 4,3%, seguidos por los lácteos con un 2,7% y las frutas, que registraron una leve caída del 0,3%.

Estos descensos contribuyeron a amortiguar parcialmente el impacto general de los aumentos, aunque no lograron revertir la tendencia ascendente del promedio mensual.

Cómo se elabora el informe

El relevamiento de la Cámara de Alimentarios de Pergamino se basa en el seguimiento mensual de 460 productos específicos —siempre de la misma marca, envase y contenido— en 34 comercios distribuidos en distintos barrios de la ciudad.

Esta metodología permite establecer comparaciones precisas mes a mes y reflejar con mayor fidelidad la evolución de los precios que enfrentan los consumidores locales en su vida cotidiana.

Desde la entidad aclararon que estos datos no son equiparables con los índices elaborados por organismos oficiales, ya que responden a criterios y alcances diferentes. El objetivo principal es ofrecer una radiografía cercana del comportamiento de los precios en Pergamino.