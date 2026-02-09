lunes 09 de febrero de 2026
    • Fiesta del Durazno en Gobernador Castro: Sánchez y Frías fueron elegidos Embajadores y Taurizano ganó el Oro

    La 26.ª Fiesta Provincial del Durazno y la Producción se vivió a pleno en el Club Agricultores de Gobernador Castro.

    9 de febrero de 2026 - 09:24
    La 26.ª Fiesta Provincial del Durazno y la Producción vivió este sábado una jornada a plena fiesta en en las instalaciones del Club Agricultores.&nbsp;

    La 26.ª Fiesta Provincial del Durazno y la Producción vivió este sábado una jornada a plena fiesta en en las instalaciones del Club Agricultores. 

    San Pedro Municipio
    Certamen del Durazno: Jorge Taurizano se quedó con el máximo galardón

    En el marco del tradicional Certamen del Durazno, el premio de Oro fue otorgado al productor Jorge Taurizano, quien se destacó por la calidad de su producción y obtuvo el máximo reconocimiento de la temporada. El jurado valoró aspectos técnicos vinculados al tamaño, color, firmeza y sanidad de los frutos presentados.

    El podio se completó con el premio de Plata para TomJug y el Bronce para El Pampero, mientras que los productores Marcelo Rosales y Rubén Artigues recibieron la primera y segunda mención especial, respectivamente. La premiación volvió a poner en relieve el alto nivel productivo alcanzado por el sector local.

    Respaldo institucional y reconocimiento al trabajo rural

    La ceremonia contó con una fuerte presencia de autoridades y referentes del ámbito productivo, quienes subrayaron el rol clave del INTA en la evaluación técnica de los duraznos y destacaron el aporte estratégico de entidades como CAPROEM, SEDA y la Cámara de Viveristas para el desarrollo y la competitividad de la cadena frutícola.

    Uno de los momentos más emotivos de la noche fue el homenaje al trabajador rural Robustiano Moreno. La organización brindó un reconocimiento especial a su trayectoria, extendiendo el saludo a todos los hombres y mujeres que participan en las tareas de cosecha y empaque, considerados pilares fundamentales para sostener los estándares de calidad que distinguen a la producción regional.

    Elección de Embajadores 2026: Pilar Sánchez e Ismael Frías

    Hacia el cierre de la jornada se llevó a cabo la elección de la Embajadora y el Embajador de la Fiesta Provincial del Durazno y la Producción 2026. Pilar Sánchez e Ismael Frías resultaron electos y asumirán la representación de la festividad durante el próximo período.

    Ambos sucedieron en el cargo a Priscila Alegre y Timoteo Cejas, quienes participaron de la ceremonia de traspaso de atributos ante el aplauso del público presente. La elección coronó una noche marcada por el orgullo local, la tradición productiva y el compromiso con el futuro del durazno como emblema de la región.

