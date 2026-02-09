lunes 09 de febrero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Baradero se prepara para el Festival Nacional de Música Popular Argentina 2026

    Del 27 al 29 de marzo en el Anfiteatro Municipal, con el Pre-Baradero del 21 al 23, reafirmando a la ciudad como capital del folklore bonaerense.

    9 de febrero de 2026 - 11:34
    La edición 2026 del Festival Nacional de Música Popular Argentina ya tiene fechas oficiales y promete tres noches de fuerte identidad cultural.

    La edición 2026 del Festival Nacional de Música Popular Argentina ya tiene fechas oficiales y promete tres noches de fuerte identidad cultural.

    Facebook Festival Nacional de Música Popular Argentina Baradero

    Baradero volverá a convertirse en el epicentro de la música folklórica con la edición 2026 del Festival Nacional de Música Popular Argentina, que se desarrollará durante tres jornadas en el Anfiteatro Municipal y reunirá a figuras consagradas, nuevos talentos y miles de espectadores de distintos puntos del país.

    Lee además
    Lo manifestó a #TúRadio, el presidente del bloque de concejales de Fuerza Patria, Nicolás Moreira, acerca de la sesión extraordinaria que llevará adelante el Concejo Deliberante este viernes a partir de las 16 horas.

    Baradero: Fuerza Patria acompañará la sesión por el agua, pero aclaró que no se resuelve desde el Concejo
    Tras los llamados que se registraron en el cuartel de Baradero. La preocupación sigue puesta en que la población tome conciencia a la hora de prender fuego y tomar los recaudos en días de mucho calor.

    Bomberos de Baradero intervinieron en 60 servicios durante enero y alertan por el aumento de incendios

    Festival Nacional de Música Popular Argentina: fechas confirmadas y sede

    La edición 2026 del Festival Nacional de Música Popular Argentina ya tiene fechas oficiales y promete tres noches de fuerte identidad cultural. El evento principal se llevará a cabo los días 27, 28 y 29 de marzo en el tradicional Anfiteatro Municipal de Baradero, un espacio emblemático que año tras año alberga a uno de los encuentros folklóricos más convocantes de la provincia de Buenos Aires.

    Reconocido como la cuna de la música popular argentina, el festival mantiene viva una tradición que combina raíces, historia y proyección artística, consolidándose como una cita ineludible dentro del calendario cultural nacional.

    Pre-Baradero 2026: el semillero de nuevos talentos folklóricos

    Como es habitual, el festival contará con su instancia previa, el Pre-Baradero, que se desarrollará los días 21, 22 y 23 de marzo de 2026. Esta etapa cumple un rol fundamental al brindar escenario y visibilidad a artistas emergentes de todo el país, muchos de los cuales logran luego proyectarse a nivel nacional.

    El Pre-Baradero no solo funciona como una competencia artística, sino también como un espacio de encuentro cultural que refuerza el espíritu federal del festival y su compromiso con la renovación del folklore argentino.

    Baradero, turismo cultural y tradición popular en marzo

    Durante ambas instancias, la ciudad de Baradero se ve atravesada por un fuerte movimiento turístico, cultural y económico. Hoteles, gastronomía y comercios locales se preparan para recibir a miles de visitantes que llegan atraídos por la música, la tradición y el clima festivo que envuelve a la ciudad.

    El Festival Nacional de Música Popular Argentina no solo es un espectáculo artístico: es una celebración de la identidad, un punto de encuentro generacional y una muestra viva del patrimonio cultural que Baradero proyecta al país desde hace décadas.

    Temas
    Seguí leyendo

    Baradero: Fuerza Patria acompañará la sesión por el agua, pero aclaró que no se resuelve desde el Concejo

    Bomberos de Baradero intervinieron en 60 servicios durante enero y alertan por el aumento de incendios

    Reclaman al Municipio de Baradero explicaciones por $1.500 millones del Fondo Educativo

    Baradero: Se profundiza el abandono en la escuela de Los Laureles y sigue sin clases desde agosto

    Baradero podría suspender el Festival de Música Popular 2026 si no aparece una productora privada

    Llegó el LED a Villa Ramallo: comenzó el recambio total de luminarias

    Fiesta del Durazno en Gobernador Castro: Sánchez y Frías fueron elegidos Embajadores y Taurizano ganó el Oro

    San Pedro: Bombero Elegido entrevistó a Nicolás Cava en el cuartel

    Ramallo se suma al programa provincial ReCreo con tres jornadas recreativas junto al río

    San Pedro: Nuevos consultorios externos del Hospital Ruffa, la obra ya alcanzó el 60% de ejecución

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    La 26.ª Fiesta Provincial del Durazno y la Producción vivió este sábado una jornada a plena fiesta en en las instalaciones del Club Agricultores. 

    Fiesta del Durazno en Gobernador Castro: Sánchez y Frías fueron elegidos Embajadores y Taurizano ganó el Oro

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Ya está en funcionamiento la ahora llamada Avenida del Río, cuyas calles Colón y Aguiar pasaron a ser doble mano, no permitiendo el estacionamiento en toda la traza que va desde León Guruciaga hasta Falcón. 

    San Nicolás: Colón y Aguiar ya funcionan en doble mano y rige la prohibición de estacionamiento
    La normativa pergaminense responde a la necesidad de que cada vivienda cuente con una identificación clara que permita su correcta individualización

    En Pergamino, es obligatorio exhibir la numeración domiciliaria en cada vivienda

    La edición 2026 del Festival Nacional de Música Popular Argentina ya tiene fechas oficiales y promete tres noches de fuerte identidad cultural.

    Baradero se prepara para el Festival Nacional de Música Popular Argentina 2026

    La difusión en el distrito está a cargo del Ministerio de Mujeres y Diversidad con sede en la Casa de la Provincia de Buenos Aires en Zárate.

    Zárate: Abrieron las inscripciones a cursos de diversidad sexual y Ley Micaela para organizaciones

    Comenzó las tareas de recambio y modernización de luminarias en Villa Ramallo.

    Llegó el LED a Villa Ramallo: comenzó el recambio total de luminarias