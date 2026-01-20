Festival Socorrock celebra su 14ª edición con una noche a puro rock independiente

Festival Socorrock 2026. Con entrada libre y gratuita se presentarán ocho bandas locales y de la región. FOTO ALEGORICA DE GOOGLE

Este sábado 24, el Caminódromo Municipal de El Socorro volverá a convertirse en el epicentro del rock independiente con una nueva edición de Festival Socorrock, el festival que celebra este año su 14º aniversario y renueva su compromiso con la música en vivo y la cultura autogestiva.

A partir de las 19:00, el público podrá disfrutar de una intensa jornada al aire libre, con entrada libre y gratuita, en la que se presentarán bandas locales y de la región. La grilla 2026 reúne a Atila de la Pampa, Las Personas, Murió de Asco, Los Pelados, Esquivando Charcos, Paraíso Fiscal, La Honky Tonk y Alegoría, reflejando la diversidad sonora y estilística de la escena rockera independiente.

Como propuesta complementaria, el festival también incluirá un recital de poesías, sumando otra expresión artística a una noche pensada para celebrar la cultura y el encuentro comunitario.

Festival Socorrock: una iniciativa sin fines de lucro El evento es organizado por una agrupación sin fines de lucro, que sostiene el festival a través del servicio de bufet, motivo por el cual no estará permitido el ingreso de conservadoras al predio. Desde la organización explicaron que lo recaudado se destina íntegramente a cubrir los gastos operativos, como sonido, baños químicos, publicidad, viáticos y la alimentación de las bandas.

Socorrock nació como una iniciativa de un grupo de jóvenes de la localidad, con el objetivo de crear un espacio profesional y artístico para que las bandas locales y zonales pudieran mostrar su música. Con el paso de los años, el festival se consolidó como uno de los eventos más esperados por los amantes del rock de la región, manteniendo intacto su espíritu independiente y comunitario.

