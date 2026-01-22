jueves 22 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Festival de rock en la costa de Ramallo: cuestionan el uso de recursos municipales en un evento privado

    En Ramallo el recital gratuito reavivó el debate por el rol del Municipio, los costos del operativo y la falta de información sobre el uso de fondos públicos.

    22 de enero de 2026 - 09:34
    El festival de rock previsto para este sábado en la costa de Ramallo reaviva el debate por el uso de recursos municipales.

    El festival de rock previsto para este sábado en la costa de Ramallo reaviva el debate por el uso de recursos municipales.

    Imágen Municipalidad de Ramallo

    El festival de rock anunciado para este sábado en la costa de Ramallo, con bandas nacionales y entrada libre, volvió a instalar un debate recurrente en la agenda local: el alcance de la participación del Estado municipal en eventos organizados por privados y el uso de recursos públicos en un contexto económico complejo.

    Lee además
    Las playas de Ramallo se preparan para vivir una jornada a puro rock. Este sábado 24 de enero, la zona del Parador Municipal será escenario de la edición verano de la Fiesta Rock del País

    La Fiesta Rock del País desembarca en Ramallo con bandas nacionales y entrada gratuita
    Ramallo dijo presente en una de las fiestas más importantes del país. Leonardo Casaldarnos, jinete oriundo de la ciudad, fue parte del Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María, que culminó este fin de semana en la provincia de Córdoba.

    Ramallo dijo presente en el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María

    Festival de rock en Ramallo y el rol del Municipio

    Si bien la organización formal del espectáculo corresponde a una productora privada, el Municipio confirmó que tendrá a su cargo áreas clave como la seguridad, el mantenimiento del predio, la limpieza posterior y el dispositivo de emergencias. Esto implica la utilización de personal, móviles, insumos y horas de trabajo financiadas con fondos públicos, lo que generó cuestionamientos entre vecinos y distintos sectores de la comunidad.

    Falta de información sobre costos y convenios

    Hasta el momento no se difundieron datos oficiales sobre cuánto demandará el operativo ni qué monto deberá afrontar el Estado local para garantizar el desarrollo del evento. Tampoco se precisó si existe un convenio, canon o compensación económica por el uso de un espacio público estratégico como la zona del Parador Municipal. La ausencia de información concreta alimenta el malestar y las críticas por la falta de transparencia.

    Críticas a la gestión y reclamos de austeridad

    Las observaciones apuntan a la gestión del intendente Mauro Poletti y del director de Cultura, Martín Paccioni, especialmente por la forma en que se comunicó el anuncio, sin un esquema claro de costos. En un escenario de recesión, con reclamos por servicios esenciales y asistencia social, sectores locales advierten que la promoción cultural debe planificarse con responsabilidad, prioridades claras y rendición de cuentas.

    Más allá del atractivo artístico y la convocatoria que promete el festival, el debate se centra hoy en el uso de recursos públicos, la indefinición sobre los gastos y el rol que asume el Municipio en un evento de organización privada, en un contexto económico que exige prudencia y mayor control del gasto.

    Temas
    Seguí leyendo

    La Fiesta Rock del País desembarca en Ramallo con bandas nacionales y entrada gratuita

    Ramallo dijo presente en el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María

    Alerta en Ramallo: hallan un presunto artefacto explosivo en el Parque Comirsa

    Escapada a El Paraíso: el pueblo de Ramallo donde se come como en casa de la abuela

    Ramallo: a tres meses de los arreglos, volvió a deteriorarse el puente de la Ruta 51

    Ramallo: Cambios en el Hospital Gomendio generan inquietud por traslados y el futuro del área administrativa

    Pérez Millán: el Concejo Deliberante exige reabrir de urgencia la oficina de PAMI

    Ramallo: investigan a una pareja por el robo de electrodomésticos en un alquiler temporario

    Las escuelas de Ramallo reciben nuevos bancos y sillas de cara al inicio del ciclo lectivo

    Ramallo: suba de tasas municipales, servicios en retroceso y un conflicto que escala en la Justicia

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    La Secretaría de Salud, informó que se mantiene vigente la campaña de vacunación contra el dengue en el Hospital Subzonal Dr. Emilio Ruffa.

    San Pedro: Continúa la vacunación libre contra el dengue en el Hospital Subzonal Emilio Ruffa

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El Secretario de Economía y Hacienda, Roberto Borgo, aseguró hoy que la administración municipal iniciará una etapa de mayor rigurosidad en la recuperación de acreencias, centrada tanto en las obras sociales como en contribuyentes de alto poder adquisitivo.

    San Pedro: Borgo anunció que el Municipio avanzará con el cobro de deudas a obras sociales y nuevos convenios
    Según los datos del análisis, aproximadamente uno de cada cinco perros salchicha mostró ataques o intentos de ataque.

    Perros salchichas: la raza más agresiva según un estudio internacional

    Atlas Baby Blue. el nuevo robot de Boston Dynamics video

    Atlas Baby Blue de Boston Dynamics: ¿revolución industrial o amenaza para el empleo?

    Ian Zielecki. Embajador Argentino en Francia

    Malvinas: el gesto del embajador argentino en Francia que evitó un incidente diplomático

     El ataque dejó tres personas heridas, entre ellas una adolescente de 17 años que hoy pelea por recuperar la movilidad de una de sus piernas.

    Balearon a una joven modelo en una fiesta en Zárate: identificaron al tirador