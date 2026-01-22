Festival de rock en la costa de Ramallo: cuestionan el uso de recursos municipales en un evento privado

El festival de rock previsto para este sábado en la costa de Ramallo reaviva el debate por el uso de recursos municipales. Imágen Municipalidad de Ramallo

El festival de rock anunciado para este sábado en la costa de Ramallo, con bandas nacionales y entrada libre, volvió a instalar un debate recurrente en la agenda local: el alcance de la participación del Estado municipal en eventos organizados por privados y el uso de recursos públicos en un contexto económico complejo.

Festival de rock en Ramallo y el rol del Municipio Si bien la organización formal del espectáculo corresponde a una productora privada, el Municipio confirmó que tendrá a su cargo áreas clave como la seguridad, el mantenimiento del predio, la limpieza posterior y el dispositivo de emergencias. Esto implica la utilización de personal, móviles, insumos y horas de trabajo financiadas con fondos públicos, lo que generó cuestionamientos entre vecinos y distintos sectores de la comunidad.

Falta de información sobre costos y convenios Hasta el momento no se difundieron datos oficiales sobre cuánto demandará el operativo ni qué monto deberá afrontar el Estado local para garantizar el desarrollo del evento. Tampoco se precisó si existe un convenio, canon o compensación económica por el uso de un espacio público estratégico como la zona del Parador Municipal. La ausencia de información concreta alimenta el malestar y las críticas por la falta de transparencia.

Críticas a la gestión y reclamos de austeridad Las observaciones apuntan a la gestión del intendente Mauro Poletti y del director de Cultura, Martín Paccioni, especialmente por la forma en que se comunicó el anuncio, sin un esquema claro de costos. En un escenario de recesión, con reclamos por servicios esenciales y asistencia social, sectores locales advierten que la promoción cultural debe planificarse con responsabilidad, prioridades claras y rendición de cuentas.

Más allá del atractivo artístico y la convocatoria que promete el festival, el debate se centra hoy en el uso de recursos públicos, la indefinición sobre los gastos y el rol que asume el Municipio en un evento de organización privada, en un contexto económico que exige prudencia y mayor control del gasto.

