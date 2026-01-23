viernes 23 de enero de 2026
    • Fedenor confirmó el calendario del automovilismo zonal para este año

    La actividad comenzará el 8 de marzo y los campeonatos del automovilismo zonal constarán de 10 fechas.

    23 de enero de 2026 - 13:33
    Matías Bisi fue el campeón del TC 4000 Bonaerense en la temporada 21025 del automovilismo de Fedenor.

    Matías Bisi fue el campeón del TC 4000 Bonaerense en la temporada 21025 del automovilismo de Fedenor.

    MATIAS BISI

    A través de sus redes sociales, la Federación Norte del automovilismo zonal (FEDENOR), dio a conocer el calendario para la temporada 2026. La primera fecha está programada para el 8 de marzo con escenario a confirmar. A partir de allí se pondrá primera al año automovilístico que contará de 10 fechas.

    La actividad comenzará el 8 de marzo y el resto de las fechas serán las siguientes: Segunda fecha: 12 de abril. Tercera fecha: 10 de mayo. Cuarta fecha: 7 de junio. Quinta fecha: 5 de Julio. Sexta fecha 2 de agosto. Séptima fecha: 30 de agosto. Octava fecha: 27 de septiembre. Novena fecha: 25 de octubre. Décima fecha: 22 de noviembre. En los próximos días seguramente se darán a conocer los escenarios de cada una de las fechas.

    Todos los campeones del automovilismo zonal en 2025

    La temporada 2025 fue muy intensa y en las distintas categorías hubo disputa por el título hasta la última fecha.

    De nuestra ciudad la nota la dio Matías Bisi en el TC 4000 Bonaerense ya que se quedó con la corona, primera en su corta trayectoria automovilística.

    La definición llegó en el Premio Coronación disputado en el circuito el “Costanero” de Arrecifes donde consiguió los puntos necesarios para quedarse con el número 1.

    En las otras categorías los campeones fueron: Turismo Pista 1600: Pablo Serra (Colón). TC del Norte: Horacio “Tati” Sánchez. TC Zonal: Juan Manuel Pierce. TC 850: Pablo Marelli.

