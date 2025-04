Falleció el "cabezón" Montaldo leyenda del remo nicoleño

Solo odio a la muerte mas que a los lugares comunes, al fin y al cabo soy periodista, y con las frases hechas no nos llevamos bien. Pero la muerte me subleva, quizás porque pone al ser humano de cara a su propia dimensión, a su propio límite. Hoy nos dejó "Carlitos" "el cabezón" el señor que tomaba mates en el Club Regatas, y contaba una y mil veces sus historias. El vecino de Boulevard Falcón que paseaba por las tardes y charlaba con vecinos y amigos. El atleta olímpico, nada más y nada menos. En una entrevista en 2008 dijo" sabes lo difícil que era llegar a Japón en los 60´? Tuvimos que hacer rifas y nos ayudó el Circulo de Cronistas Deportivos". Se quejaba de las penurias de los deportistas amateurs. " Con Ricardo (Durán) hicimos nuestra historia pero eso fue hace mucho" me dijo aquella vez mientras me mostraba unas fotos. En 2007 en CIPED los reconoció en una cena por los 60 años del Círculo, fue una noche inolvidable y sirvió para que muchos jóvenes los conocieran.