Conmoción en Rancagua: explosión en una feria escolar dejó una menor grave y más de una decena de lesionados

Una explosión ocurrida en el marco de una feria de ciencias en la Escuela de Rancagua , en la noche de este miércoles, desató una escena de pánico y conmoción. Lo que debía ser una actividad educativa y recreativa terminó en tragedia: más de una decena de personas, en su mayoría menores de edad, resultaron heridas tras la detonación de un experimento que simulaba la erupción de un volcán.

Según se observa en un video tomado en el lugar, durante la demostración algo falló y se produjo una violenta explosión, similar a la de un artefacto explosivo, que provocó que fragmentos y restos del material se dispersaran como esquirlas, alcanzando a numerosos presentes. Varias de las víctimas sufrieron lesiones de diversa consideración: cortes, quemaduras y contusiones.

La situación más crítica es la de una alumna que se encontraba en la primera fila de observación y que recibió el impacto directo en su rostro, sufriendo heridas de extrema gravedad. Durante la madrugada, en el Hospital San José se evaluaba su posible traslado a un centro de salud de mayor complejidad ante el riesgo de perder uno de sus ojos y el severo daño facial que presenta.

Testigos relataron que la explosión se produjo en cuestión de segundos y que la desesperación se apoderó de la escena. “Fue un estruendo tremendo, todos empezaron a gritar, había chicos con la cara ensangrentada y padres que no sabían qué hacer”, contó una madre que presenció el hecho.

En el lugar intervinieron varias ambulancias y personal de emergencia que trasladó a los heridos al Hospital San José, donde permanecen internados y en observación. Entre las víctimas hay adultos que también sufrieron lesiones, aunque la mayoría son estudiantes que participaban de la feria.

Responsabilidad y controles

El hecho vuelve a poner bajo la lupa la responsabilidad institucional y la necesidad de extremar los controles en actividades escolares que implican reacciones químicas o demostraciones experimentales. La tragedia pudo tener consecuencias aún peores, y se espera que en las próximas horas se esclarezcan las circunstancias y responsabilidades del episodio.

LA EXPLOSION QUEDO REGISTRADA EN VIDEOS TOMADOS POR LOS PRESENTES