viernes 10 de octubre de 2025
    • Conmoción en Rancagua: explosión en una feria escolar dejó una menor grave y más de una decena de lesionados

    Un experimento en la Escuela de Rancagua que simulaba ser un volcán en erupción, terminó detonando como una bomba.

    10 de octubre de 2025 - 01:14
    Momento previo a la explosión del artefacto en la Escuelña de Rancagua.

    Momento previo a la explosión del artefacto en la Escuelña de Rancagua.

    Captura de video

    Una explosión ocurrida en el marco de una feria de ciencias en la Escuela de Rancagua, en la noche de este miércoles, desató una escena de pánico y conmoción. Lo que debía ser una actividad educativa y recreativa terminó en tragedia: más de una decena de personas, en su mayoría menores de edad, resultaron heridas tras la detonación de un experimento que simulaba la erupción de un volcán.

    El video de la explosión en Rancagua

    Según se observa en un video tomado en el lugar, durante la demostración algo falló y se produjo una violenta explosión, similar a la de un artefacto explosivo, que provocó que fragmentos y restos del material se dispersaran como esquirlas, alcanzando a numerosos presentes. Varias de las víctimas sufrieron lesiones de diversa consideración: cortes, quemaduras y contusiones.

    La situación más crítica es la de una alumna que se encontraba en la primera fila de observación y que recibió el impacto directo en su rostro, sufriendo heridas de extrema gravedad. Durante la madrugada, en el Hospital San José se evaluaba su posible traslado a un centro de salud de mayor complejidad ante el riesgo de perder uno de sus ojos y el severo daño facial que presenta.

    Testigos relataron que la explosión se produjo en cuestión de segundos y que la desesperación se apoderó de la escena. “Fue un estruendo tremendo, todos empezaron a gritar, había chicos con la cara ensangrentada y padres que no sabían qué hacer”, contó una madre que presenció el hecho.

    En el lugar intervinieron varias ambulancias y personal de emergencia que trasladó a los heridos al Hospital San José, donde permanecen internados y en observación. Entre las víctimas hay adultos que también sufrieron lesiones, aunque la mayoría son estudiantes que participaban de la feria.

    Responsabilidad y controles

    El hecho vuelve a poner bajo la lupa la responsabilidad institucional y la necesidad de extremar los controles en actividades escolares que implican reacciones químicas o demostraciones experimentales. La tragedia pudo tener consecuencias aún peores, y se espera que en las próximas horas se esclarezcan las circunstancias y responsabilidades del episodio.

    LA EXPLOSION QUEDO REGISTRADA EN VIDEOS TOMADOS POR LOS PRESENTES

    Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "Varios heridos tras una explosión en el marco de una feria de ciencias de alumnos en la Escuela de Rancagua. El hecho se registró esta noche y se reportan varios heridos, algunos de ellos de consideración. Según quedó registrado en un video, cuando se demostraba la erupción de un volcán a través de una reacción química, algo falló y se produjo una fuerte explosión, cual fuera literalmente una bomba. Los daños sobre las personas que estaban más cerca fueron los de mayor consideración en tanto que trascendió que una mujer tendría seriamente comprometido un ojo. En tanto que hay varias personas con quemaduras. Intervinieron varias ambulancias que trasladaron a los heridos al hospital San José."

