Explosión en Rancagua: el fiscal ordenó pericias de especialistas de explosivos, Bomberos y Científica

La explosión dentro del edificio educativo generó la intervención pericial de especialistas de Explosivos, de Bomberos y Científica de la Policía.

Un grave accidente se produjo durante la feria de ciencias del Instituto Comercial Rancagua , cuando la explosión de un experimento escolar que simulaba la erupción de un volcán provocó heridas de extrema gravedad en una alumna de 13 años y una docente de 45 .

El hecho ocurrió en la tarde del jueves, mientras alumnos, familias e integrantes de la comunidad educativa presenciaban la demostración en el edificio que comparten la Escuela Primaria N° 54 (de gestión estatal) y el Instituto Comercial Rancagua (de gestión privada), en esa localidad del Partido de Pergamino.

Según el parte médico, la niña de 13 años sufrió quemaduras severas en el rostro y el impacto de una esquirla metálica que le atravesó el cráneo y se alojó en el cerebro, lo que la dejó en estado crítico con riesgo de vida. La menor fue trasladada en helicóptero sanitario al Hospital de Pediatría Garrahan de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde permanece internada bajo cuidados intensivos.

Por su parte, la docente de 45 años que se encontraba junto al grupo durante la presentación perdió el ojo izquierdo tras ser alcanzada por un objeto cortante expulsado por la detonación. También sufrió quemaduras en una mano y cortes en distintas partes del cuerpo, por lo que fue derivada desde el Hospital “San José” de Pergamino al Hospital “San Felipe” de San Nicolás.

En el edificio escolar colocaron las fajas de seguridad durante las pericias y el colegio ya está habilitado para las actividades educativas el próximo lunes.

De acuerdo con los primeros informes recabados en el lugar, la explosión se habría originado por la combustión de materiales inflamables utilizados en la recreación del fenómeno volcánico. La onda expansiva afectó a varias personas y provocó escenas de pánico entre el público que participaba de la feria.

Inmediatamente acudieron al lugar ambulancias del SAME y del servicio privado Medicar, además de integrantes del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios de Arroyo Dulce, quienes se encontraban presentes en el evento y brindaron colaboración en los primeros auxilios y la evacuación de los heridos. Afortunadamente, no se registró incendio posterior a la explosión.

Instrucciones del fiscal

La gravedad del episodio motivó la intervención inmediata del fiscal Fernando Pertierra, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 1, quien ordenó una amplia serie de pericias técnicas con participación de especialistas de la Brigada de Explosivos, Bomberos de la Policía y la Policía Científica.

El objetivo de los peritajes es determinar el tipo de materiales empleados en la experiencia, las condiciones de seguridad del experimento y la posible manipulación inadecuada que derivó en la tragedia.

Por disposición de la Fiscalía, el edificio escolar fue clausurado de manera preventiva durante la noche del jueves y parte del viernes, mientras los equipos técnicos de Explosivos, Científica y Bomberos policiales realizaron las tareas de recolección de evidencia y análisis de los restos del material utilizado.

Recién al concluir las pericias, las autoridades autorizaron la reapertura del establecimiento, que retomará sus actividades a partir del lunes próximo.

En el marco de la instrucción judicial, los efectivos de la Comisaría Segunda de Pergamino realizaron el relevamiento de testigos y tomaron declaración a la directora del Instituto Comercial Rancagua, Valeria Olivieri; al profesor de Química a cargo del proyecto; y a la representante legal del colegio.

Desde la Fiscalía N° 1 también se solicitó la preservación de registros audiovisuales tomados por asistentes, ya que videos del momento de la explosión circularon en redes sociales, generando fuerte conmoción entre la comunidad educativa.

El hecho provocó profundo impacto en Rancagua y en todo Pergamino, donde vecinos, docentes y familias expresaron su acompañamiento y preocupación por el estado de salud de la niña y de la maestra gravemente lesionada.