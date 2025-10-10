viernes 10 de octubre de 2025
    • Gran operativo de emergencias médicas para atender a más de 15 personas afectadas por la explosión en Rancagua

    En la noche de este jueves se activó un operativo de emergencia sanitaria tras un incidente ocurrido durante una feria de ciencias en el Instituto Comercial.

    La Opinión OnLine | Alfonso Godoy
    Por Alfonso Godoy
    10 de octubre de 2025 - 12:45
    Las ambulancias de Same, Medicar y del Hospital trasladaron a las personas lesionadas por la explosión.

    Las ambulancias de Same, Medicar y del Hospital trasladaron a las personas lesionadas por la explosión.

    LA OPINION

    En la noche de este jueves se activó un operativo de emergencia sanitaria tras un incidente ocurrido durante una feria de ciencias en el Instituto Comercial Rancagua.

    Momento previo a la explosión del artefacto en la Escuelña de Rancagua.

    Conmoción en Rancagua: explosión en una feria escolar dejó una menor grave y más de una decena de lesionados
    La provincia de Buenos Aires dispuso de un helicóptero para trasladar de urgencia a la niña al Hospital Garrahan de CABA.

    Vuelo sanitario: una niña fue trasladada al Garrahan grave tras la explosión de una experiencia escolar

    El hecho ocurrió al realizarse una simulación de erupción volcánica con elementos químicos, lo que provocó una explosión que dejó un saldo de 17 personas con diferentes niveles de lesiones.

    Desde el Hospital “San José” de Pergamino dieron a conocer las intervenciones para atender a las personas afectadas que fueron trasladadas por ambulancias.

    La más afectada fue la niña de 13 años, quien fue compensada clínicamente por los integrantes del equipo médico del Hospital San José para luego derivarla en un vuelo sanitario al Garrahan de CABA por la gravedad del cuadro que puso en riesgo su vida.

    Internada en el Hospital Garrahan

    Actualmente, la nena se encuentra en el Hospital Garrahan, donde permanece en terapia intensiva, con pronóstico reservado.

    También, una mujer adulta, docente de 45 años, con quemaduras graves fue trasladada al Hospital Provincial San Felipe de San Nicolás, donde fue intervenida quirúrgicamente y permanece en quirófano bajo atención especializada.

    El centro de salud de Pergamino atendió 12 personas en la guardia de adultos con diferentes dolores torácicos, contusiones, heridas y signos de intoxicación que todos fueron estabilizadas, permanecieron en observación y ya recibieron el alta, mientras que en la guardia pediátrica, cinco niñas y niños con vómitos y signos de intoxicación leve fueron tratados y dados de alta tras su recuperación.

    La provincia de Buenos Aires dispuso de un helicóptero para trasladar de urgencia a la niña al Hospital Garrahan de CABA.

    Vuelo sanitario: una niña fue trasladada al Garrahan grave tras la explosión de una experiencia escolar

