Éxito solidario en San Nicolás: se agotaron 1.500 latas del pan dulce nicoleño y se reunieron $15 millones

En el marco de las celebraciones navideñas, en San Nicolás , una iniciativa municipal logró una destacada respuesta de la comunidad : el lanzamiento del pan dulce nicoleño en lata. La propuesta, que unió identidad local, festejos y compromiso social, agotó 1.500 unidades y permitió recaudar 15 millones de pesos destinados a entidades solidarias.

El producto fue presentado oficialmente durante el encendido del arbolito de Navidad, realizado el lunes 8 de diciembre en la costanera baja. El pan dulce en lata se destacó por su diseño inspirado en símbolos de la ciudad, lo que despertó un fuerte interés entre vecinos y visitantes desde el primer momento.

La comercialización comenzó ese mismo día y la respuesta del público fue inmediata, con una alta demanda en las primeras horas. La iniciativa se integró a un programa navideño más amplio que incluyó la carroza de Papá Noel, actividades recreativas en espacios públicos como Plaza Mitre y un cierre especial en el teatro, con la participación de Papá Noel y el Grinch.

Ante el éxito inicial, se organizó una segunda jornada de venta presencial el sábado 13 de diciembre en Plaza Mitre, donde nuevamente se registró una importante concurrencia. Posteriormente, el Municipio habilitó la compra online a través de la tienda digital del merchandising oficial, ampliando el alcance de la propuesta.

Finalmente, el martes 22 de diciembre se confirmó que el stock estaba completamente agotado. En total, se vendieron las 1.500 latas previstas, un número que reflejó tanto el carácter limitado del producto como el alto nivel de adhesión de la comunidad a la iniciativa.

Recaudación solidaria y destino de los fondos

Desde el inicio se había informado que todo lo recaudado tendría un fin solidario. En un primer momento, los fondos estaban destinados al Hogar El Amanecer, institución que acompaña a niños y adolescentes en proceso de adopción. Sin embargo, tras evaluar el impacto positivo de la propuesta, se resolvió ampliar el beneficio.

De este modo, la recaudación total de $15.000.000 será distribuida entre tres instituciones locales: $8.000.000 para el Hogar El Amanecer, $4.000.000 para el Hogar San Hipólito y $3.000.000 para la granja de día Lihue Quimlu. La iniciativa se consolidó así como una de las acciones más destacadas de la Navidad, con un fuerte impacto comunitario y solidario.