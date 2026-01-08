jueves 08 de enero de 2026
    • Este viernes operan de la cadera al paracaidista lesionado al caer mal en la representación de los Reyes Magos

    Sergio “Keko” Alonso, paracaidista de 44 años, resultó con una fractura de cadera tras un salto recreativo en el Parque Belgrano.

    8 de enero de 2026 - 19:24
    El paracaidista Sergio Keko Alonso hizo impactar su cuerpo contra el piso para evitar golpear a la gente que presenciaba el espectáculo de la llegada de los Reyes Magos en la tarde de este lunes en el Parque Belgrano.

    El paracaidista Sergio "Keko" Alonso hizo impactar su cuerpo contra el piso para evitar golpear a la gente que presenciaba el espectáculo de la llegada de los Reyes Magos en la tarde de este lunes en el Parque Belgrano.

    LA OPINION

    Sergio “Keko” Alonso (44), instructor de paracaidismo oriundo de Lincoln y con más de 300 saltos en su trayectoria deportiva, fue el paracaidista que representó al Rey Gaspar durante la tradicional llegada aérea de los Reyes Magos al Parque Belgrano, el lunes por la tarde.

    El espectáculo, que convocó a numerosas familias, terminó de manera accidentada cuando el deportista sufrió una violenta caída al momento del aterrizaje.

    Un cambio en la trayectoria de descenso del paracaidista

    De acuerdo con la información recabada, un presunto cambio en la dirección del viento habría desviado la trayectoria prevista del descenso. Ante esa situación y para evitar caer sobre el público que presenciaba el evento, Alonso decidió absorber el impacto con su propio cuerpo, lo que derivó en lesiones de consideración.

    Tras el accidente se desplegó de inmediato un operativo sanitario de urgencia y el paracaidista fue trasladado al Hospital San José de Pergamino, donde se le practicaron estudios de diagnóstico por imágenes. Las radiografías y ecografías confirmaron una fractura de cadera en el lateral derecho.

    Posteriormente, desde el centro de salud pergaminense se resolvió su derivación al Hospital de Lincoln, ciudad de residencia del deportista, para continuar con el tratamiento. Según informó el propio Alonso, este viernes será sometido a una intervención quirúrgica que incluirá la colocación de una prótesis.

    Desde la Escuela de Paracaidismo de Pergamino difundieron un comunicado en el que aclararon que la situación médica de Alonso está plenamente atendida y que, desde el primer momento, la Municipalidad de Pergamino acompañó y se ocupó de las gestiones necesarias.

    Asimismo, solicitaron el acompañamiento de los medios para evitar interpretaciones que puedan afectar la imagen de una disciplina que definieron como “un deporte apasionante y seguro cuando se practica bajo las normas correspondientes”.

    Comunicado: agradecimiento y cierre de colaboración

    agradecimiento de Keko Alonso
    Posteo del paracaidista Sergio "Keko" Alonso en la historia de su cuenta de Instagram @kekoflyalo

    Posteo del paracaidista Sergio "Keko" Alonso en la historia de su cuenta de Instagram @kekoflyalo

    "Queremos contarles que esta colaboración nació desde la comunidad de paracaidismo, algo que forma parte de nuestra esencia y tradición.

    En esta oportunidad, ese gesto tan propio de nuestra comunidad se extendió mucho más allá y recibimos una enorme muestra de apoyo de toda la comunidad, algo que realmente nos emocionó y por lo que estamos profundamente agradecidos.

    Queremos aclarar que no era necesario, ya que esta ayuda surge naturalmente entre paracaidistas, pero aún así valoramos inmensamente cada mensaje, cada aporte y cada gesto de acompañamiento.

    Hoy podemos decir con tranquilidad que ya se alcanzó el dinero necesario para la prótesis, por lo que damos por cerrada la colaboración y no se continuará recaudando para esta situación.

    Gracias de corazón a todos los que estuvieron, ayudaron y acompañaron.

    Esto demuestra, una vez más, la fuerza de la comunidad y el valor de estar unidos.

    Infinitamente agradecido "Keko" Alonso, compartió el instructor de paracaidismo de 44 años desde la historia de su cuenta de Instagram @kekoflyalo

    gracias paracidistas y municipalidad de Pergamino
    En otra publicaci&oacute;n de su historia de Instagram da a conocer que lograron reunir el dinero necesario para la operaci&oacute;n de la fractura de cadera del paracaidista Sergio "Keko" Alonso.

    En otra publicación de su historia de Instagram da a conocer que lograron reunir el dinero necesario para la operación de la fractura de cadera del paracaidista Sergio "Keko" Alonso.

