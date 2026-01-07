Este sábado se definen las finales de Talentos en Escena en Bellas Artes con entrada libre y gratuita

Lucrecia Volpi participó del ciclo radial y de streaming Reporte La Opinión que conducen los periodistas Federico Delloso y Alfonso Godoy.

La Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Pergamino desarrollará este sábado las finales de “Talentos en Escena”, el certamen artístico que reúne a cantantes y bailarines de la ciudad. El evento tendrá lugar desde las 19:00 en el edificio de la Escuela de Bellas Artes , ubicado en la intersección de avenida Alsina y Moreno, con entrada libre y gratuita.

La actividad fue confirmada por Lucrecia Volpi , integrante del equipo de la Subsecretaría de Cultura, quien explicó que el concurso se realizó en junio pasado y contó con una amplia convocatoria. “Fue un éxito. Participaron muchísimas personas en las categorías canto y baile, y ahora vamos a vivir la gran final”, señaló.

En la instancia inicial participaron cerca de 80 artistas, de los cuales quedaron 16 finalistas por categoría, quienes volverán a presentarse este sábado para definir a los ganadores. “Todos los seleccionados van a hacer nuevamente su show y de ahí saldrá un ganador de canto y un ganador de baile”, precisó Volpi.

El certamen no tiene límite de edad, ya que pudieron inscribirse participantes desde los 10 años en adelante, lo que permitió una propuesta diversa y de gran nivel artístico. En cuanto a los premios, Volpi detalló que quienes se impongan en baile obtendrán una beca completa por un año en la academia Point Danza, dirigida por Lolo Rossi, reconocida coach del programa ShowMatch.

Por su parte, el ganador o ganadora de la categoría canto accederá a la grabación de una producción discográfica y a la realización de un videoclip profesional, una oportunidad clave para quienes buscan proyectar su carrera artística.

El jurado estará integrado por las mismas figuras que participaron en la primera instancia, entre ellas Maritza Balli, Gabo Usandivaras, Lolo Rossi y Coti Sorokin, quienes acompañaron el concurso desde su inicio.

Una propuesta abierta a toda la comunidad

Desde la organización destacaron que el evento es abierto a toda la comunidad, al tratarse de una iniciativa impulsada por el Municipio. “Puede ir cualquiera. La entrada es libre y gratuita, ideal para disfrutar de un sábado distinto y conocer el enorme talento que hay en Pergamino”, remarcó Volpi.

La final de Talentos en Escena se enmarca dentro de una intensa agenda cultural impulsada por la Subsecretaría de Cultura, a cargo de Diego Morello, que durante el verano incluye espectáculos, recitales y actividades en espacios públicos y salas culturales.

“Desde que Diego (Morello) asumió como subsecretario, Cultura tomó un ritmo muy fuerte. Hay una mirada abierta, se generan proyectos y se busca acercar propuestas de calidad a toda la comunidad”, valoró Volpi, quien subrayó la importancia de brindar espectáculos gratuitos y accesibles en el contexto actual.

Talento local y acceso a la cultura

Talentos en Escena permitió visibilizar el alto nivel artístico de la ciudad, especialmente en disciplinas como el canto y el baile. “Nos sorprendió muchísimo el nivel. Hay muchísimos artistas talentosos en Pergamino y estos espacios les permiten mostrarse sin necesidad de viajar a Buenos Aires”, concluyó Volpi.

La cita será este sábado a las 19:00, en la Escuela de Bellas Artes, con una propuesta pensada para disfrutar en familia y celebrar el talento local.