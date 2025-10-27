Fuerza Patria ganó en Baradero: resultados definitivos de las Elecciones 2025 para Diputados

Con una elección pareja y de final ajustado, Fuerza Patria logró imponerse en Baradero con el 42,51% de los votos frente al 41,11% de La Libertad Avanza. El resultado, correspondiente a las elecciones legislativas 2025, confirma la paridad política que atraviesa gran parte del territorio bonaerense.
Resultados locales definitivos
Los comicios en Baradero se desarrollaron con normalidad y una importante participación ciudadana. El recuento final fue el siguiente:
Fuerza Patria: 42,51%
La Libertad Avanza: 41,11%
Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad: 3,36%
Propuesta Federal para el Cambio: 2,91%
Provincias Unidas: 2,36%
Frente Patriota Federal: 1,49%
Partido Nuevo Buenos Aires: 1,46%
Coalición Cívica – ARI: 0,78%
Proyecto Sur: 0,78%
Potencia: 0,74%
MAS: 0,73%
Unión Liberal: 0,56%
Nuevos Aires: 0,47%
Unión Federal: 0,37%
Liber.ar: 0,30%
El Frente de Izquierda fue la tercera fuerza más votada, aunque sin incidencia significativa en el reparto general de sufragios.
Polarización y clima político
El resultado confirma una fuerte polarización política en Baradero, reflejo del escenario provincial: los espacios de Javier Milei y Cristina Fernández de Kirchner compiten voto a voto en los distritos bonaerenses, con leves diferencias según la composición social y económica de cada zona.
A nivel nacional, la tendencia fue inversa: La Libertad Avanza obtuvo el 41,45% de los votos, mientras que Fuerza Patria y aliados alcanzaron el 40,91%, manteniendo el equilibrio político a nivel país.