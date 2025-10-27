lunes 27 de octubre de 2025
    • Fuerza Patria ganó en Baradero: resultados definitivos de las Elecciones 2025 para Diputados

    Con el 100% de las mesas escrutadas, Fuerza Patria obtuvo el 42,51% y se impuso por poco más de un punto sobre La Libertad Avanza, que alcanzó el 41,11%.

    27 de octubre de 2025 - 11:36
    Fuerza Patria ganó en Baradero: resultados definitivos de las elecciones2025 para Diputados Nacionales

    LAOPINION

    Con una elección pareja y de final ajustado, Fuerza Patria logró imponerse en Baradero con el 42,51% de los votos frente al 41,11% de La Libertad Avanza. El resultado, correspondiente a las elecciones legislativas 2025, confirma la paridad política que atraviesa gran parte del territorio bonaerense.

    Resultados locales definitivos

    Los comicios en Baradero se desarrollaron con normalidad y una importante participación ciudadana. El recuento final fue el siguiente:

    • Fuerza Patria: 42,51%

    • La Libertad Avanza: 41,11%

    • Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad: 3,36%

    • Propuesta Federal para el Cambio: 2,91%

    • Provincias Unidas: 2,36%

    • Frente Patriota Federal: 1,49%

    • Partido Nuevo Buenos Aires: 1,46%

    • Coalición Cívica – ARI: 0,78%

    • Proyecto Sur: 0,78%

    • Potencia: 0,74%

    • MAS: 0,73%

    • Unión Liberal: 0,56%

    • Nuevos Aires: 0,47%

    • Unión Federal: 0,37%

    • Liber.ar: 0,30%

    El Frente de Izquierda fue la tercera fuerza más votada, aunque sin incidencia significativa en el reparto general de sufragios.

    Polarización y clima político

    El resultado confirma una fuerte polarización política en Baradero, reflejo del escenario provincial: los espacios de Javier Milei y Cristina Fernández de Kirchner compiten voto a voto en los distritos bonaerenses, con leves diferencias según la composición social y económica de cada zona.

    A nivel nacional, la tendencia fue inversa: La Libertad Avanza obtuvo el 41,45% de los votos, mientras que Fuerza Patria y aliados alcanzaron el 40,91%, manteniendo el equilibrio político a nivel país.

