Fuerza Patria ganó en Baradero: resultados definitivos de las Elecciones 2025 para Diputados

Fuerza Patria ganó en Baradero: resultados definitivos de las elecciones2025 para Diputados Nacionales

Con una elección pareja y de final ajustado, Fuerza Patria logró imponerse en Baradero con el 42,51% de los votos frente al 41,11% de La Libertad Avanza. El resultado, correspondiente a las elecciones legislativas 2025, confirma la paridad política que atraviesa gran parte del territorio bonaerense.

Resultados locales definitivos Los comicios en Baradero se desarrollaron con normalidad y una importante participación ciudadana. El recuento final fue el siguiente:

Fuerza Patria: 42,51%

La Libertad Avanza: 41,11%

Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad: 3,36%

Propuesta Federal para el Cambio: 2,91%

Provincias Unidas: 2,36%

Frente Patriota Federal: 1,49%

Partido Nuevo Buenos Aires: 1,46%

Coalición Cívica – ARI: 0,78%

Proyecto Sur: 0,78%

Potencia: 0,74%

MAS: 0,73%

Unión Liberal: 0,56%

Nuevos Aires: 0,47%

Unión Federal: 0,37%

Liber.ar: 0,30% El Frente de Izquierda fue la tercera fuerza más votada, aunque sin incidencia significativa en el reparto general de sufragios.

Polarización y clima político El resultado confirma una fuerte polarización política en Baradero, reflejo del escenario provincial: los espacios de Javier Milei y Cristina Fernández de Kirchner compiten voto a voto en los distritos bonaerenses, con leves diferencias según la composición social y económica de cada zona.

A nivel nacional, la tendencia fue inversa: La Libertad Avanza obtuvo el 41,45% de los votos, mientras que Fuerza Patria y aliados alcanzaron el 40,91%, manteniendo el equilibrio político a nivel país.

