El fiscal Pertierra estuvo en el Garrahan e incorporó el metal que impactó en el rostro de Catalina Maglio

El fiscal Fernando Pertierra , titular de la Unidad Funcional de Instrucción N° 1, avanza con la investigación por la explosión ocurrida durante la feria de ciencias del Instituto Comercial Rancagua, que dejó gravemente herida a Catalina Maglio, una niña del público quien resultó alcanzada por un objeto metálico que le causó lesiones severas en el rostro.

El hecho se produjo en la noche del miércoles 9 de octubre, cuando una maqueta que intentaba representar la erupción de un volcán explotó inesperadamente. El estallido provocó conmoción entre los asistentes y derivó en una inmediata intervención de los servicios de emergencia. Catalina fue asistida en primera instancia por personal médico y trasladada al Hospital San José, donde se constató la gravedad de la lesión y se dispuso su derivación urgente al Hospital Garrahan de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante un vuelo sanitario.

Una vez en el centro pediátrico especializado, la niña fue intervenida quirúrgicamente el viernes 10 de octubre, en una operación de más de diez horas que comenzó a las 15:30 y finalizó pasada la una de la madrugada del sábado. La compleja cirugía estuvo a cargo de un equipo interdisciplinario integrado por profesionales del Garrahan y de otras instituciones médicas. La intervención resultó exitosa y actualmente Catalina permanece en proceso de recuperación bajo control médico permanente.

En los últimos días, el fiscal Pertierra viajó personalmente a Buenos Aires, donde mantuvo una entrevista con los padres de la menor, Ángeles Del Valle y Javier Maglio, en las instalaciones del Hospital Garrahan. Durante ese encuentro, el magistrado recabó testimonios directos de los padres, obtuvo la historia clínica y retiró como evidencia el objeto metálico que impactó en el rostro de la niña, pieza que será sometida a peritajes específicos para determinar su origen y composición.

De acuerdo con fuentes judiciales, el fiscal también aguarda informes periciales que resultarán determinantes para definir la calificación penal del hecho y la eventual responsabilidad de personas vinculadas a la organización de la muestra. Entre las medidas en curso se encuentra el análisis de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del establecimiento educativo, cuyo examen está previsto para el próximo 5 de noviembre.

Las grabaciones podrían aportar elementos clave sobre la secuencia exacta del incidente, las condiciones en que fue manipulada la maqueta y la presencia de adultos o docentes al momento de la explosión. Además, en el marco de la investigación, se prevé la declaración de técnicos de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, quienes deberán explicar los protocolos vigentes para las ferias de ciencias, los materiales permitidos en las experiencias y las normas de seguridad que deben observarse en estos eventos escolares.

El fiscal Pertierra mantiene bajo reserva la línea investigativa principal, pero fuentes allegadas a la causa indicaron que el expediente ya cuenta con diversas pericias técnicas, testimonios de testigos presenciales y documentación remitida por las autoridades del instituto. Con la información reunida, el Ministerio Público busca establecer si hubo irregularidades en la manipulación de los materiales o en la supervisión de la actividad.

Mientras tanto, la comunidad educativa de Pergamino y la región continúa expresando su acompañamiento a la familia Maglio. En los últimos días, alumnos, docentes y vecinos de Fontezuela realizaron gestos de apoyo hacia “Cata”, cuya recuperación continúa siendo seguida con esperanza por toda la ciudad.