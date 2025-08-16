Ordenaron la captura nacional e internacional del convicto que baleó a un policía en un allanamiento

El convicto sigue siendo buscado desde los minutos después que baleó al sargento de la DDI Pergamino.

Está vigente la orden de captura nacional e internacional del convicto que baleó a un sargento de la DDI Pergamino durante un allanamiento judicial en la morada del sospechoso de Liniers entre San Nicolás y Alvear durante la mañana del último viernes.

El fiscal Nelson Mastorchio requirió que se ordenara la detención en el ámbito de Argentina y de los países limítrofes luego que huyera por los techos linderos a su domicilio, tras balear y dejar malherido al sargento Poggiolo durante el procedimiento en la morada de su residencia del barrio Centenario.

El Juzgado de Garantías resolvió la orden de detención para insertar en el sistema argentino de personas buscadas por la Justicia y en la base de datos de Interpol; para todos los países que limitan con Argentina y los que forman parte de la Policía internacional.

La Fiscalía monitoreó todo el despliegue posterior de la Policía de Investigaciones (DDI Pergamino) para dar con el sospechoso en los primeros minutos posteriores al traumático suceso.

En los instantes iniciales el despliegue fue en las inmediaciones de la manzana comprendida por las calles Liniers, San Nicolás, Alvear y Garay.

La búsqueda comenzó por una obra en construcción donde se refugió tras saltar desde el frente de la vivienda de un vecino y a la vez que se desplegaron los móviles de patrullaje por distintas arterias cercanas.

Un llamado anónimo a la DDI Pergamino alertó sobre la posibilidad que se haya ocultado en una casa “tomada” de Rivadavia al 1.700.

Los uniformados de la brigada de investigaciones se desplegaron en varios móviles y allanaron de urgencia por requerimiento del fiscal Mastorchio.

En esa morada no se encontraba el sospechoso y dejaron vigente la situación de alerta y atención para dar con el convicto.

Estaría herido

Entre los integrantes de las fuerzas de seguridad bonaerense, nacionales y municipales que tienen jurisdicción sobre la ciudad de Pergamino están compartiendo la imagen, la identidad (nombre y apellido y edad) y una advertencia sobre la posibilidad que este sujeto pueda encontrarse herido.

Este indicio de la posibilidad de estar lesionado tiene que ver con algún corte que haya sufrido al impactar contra el vidrio de una abertura de su propia casa al momento de escapar hacia los fondos y ascender a tapiales y techos linderos para huir por la calle lateral (San Nicolás).

¿Por qué allanaron?

La Policía de la DDI Pergamino allanó el domicilio de Liniers entre San Nicolás y Alvear cumpliendo con un requerimiento judicial en el marco de la investigación de la Fiscalía 2 de Germán Guidi por un violento robo sufrido por los integrantes de una morada de Manuel Ocampo en la tarde noche del viernes 8 de agosto. En ese atraco redujeron violentamente a los moradores y los despojaron del dinero que atesoraban en la finca.

Estado de salud del Policía

El sargento Poggiolo sufrió la fractura en el hueso peroné de una de sus piernas y fue derivado de urgencia al Hospital San José y minutos después lo trasladaron a la Clínica La Pequeña Familia de la ciudad de Junín; según trascendió de fuentes cercanas a la investigación. En el centro de salud de la vecina ciudad sería sometido a una intervención quirúrgica de alta complejidad por la gravedad de la lesión.

Intento de homicidio

El fiscal Nelson Mastorchio le imputa el delito de intento de homicidio al convicto que baleó al uniformado que irrumpió en su casa para realizar el allanamiento judicial.