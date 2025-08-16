sábado 16 de agosto de 2025
    • Intento de homicidio en Colón: le dan arresto domiciliario a uno de los involucrados

    El Juzgado dispuso que uno de los tres acusados por la tentativa de homicidio contra el adolescente Guido Ruiz en Colón, continúe el proceso con arresto domiciliario bajo monitoreo electrónico.

    16 de agosto de 2025 - 10:19
    El adolescente de 17 años, Guido Ruiz, fue agredido por tres sujetos que están con prisión preventiva.

    El adolescente de 17 años, Guido Ruiz, fue agredido por tres sujetos que están con prisión preventiva.

    GUADALUPE RUIZ

    La causa judicial por la brutal agresión sufrida por el adolescente Guido Ruiz a la salida de un boliche en la ciudad de Colón, durante la madrugada del domingo 15 de junio, sumó una nueva resolución que genera debate en la comunidad.

    Esta semana, el Juzgado de Garantías N°1 dispuso que uno de los imputados, Maximiliano Fabián Martínez, continúe el proceso en la modalidad de arresto domiciliario con monitoreo electrónico, en reemplazo de la prisión preventiva que venía cumpliendo.

    intento homicidio guido ruiz colon.jpg
    El intento de homicidio sigue como calificaci&oacute;n del caso que tiene a los tres acusados detenidos.

    El intento de homicidio sigue como calificación del caso que tiene a los tres acusados detenidos.

    La decisión del juez

    El fallo establece que Martínez deberá permanecer en un domicilio de la localidad de Colón y no podrá ausentarse sin autorización judicial. Además, tiene prohibido acercarse o mantener cualquier tipo de contacto con la víctima, ya sea en forma personal, telefónica o mediante redes sociales. El incumplimiento de estas condiciones implicaría la inmediata revocación del beneficio y el regreso a prisión.

    La medida comenzará a regir una vez que la resolución quede firme y el Servicio Penitenciario Bonaerense instale el sistema de control electrónico.

    Situación de los otros imputados

    Martínez fue el primero de los tres imputados en entregarse a la Justicia, lo que derivó en un estado procesal más avanzado respecto de sus dos coimputados, Ignacio Ejmami y Gino Ansaloni. Fuentes judiciales anticipan que es “casi inevitable” que también ellos reciban próximamente una morigeración similar de la prisión preventiva y accedan al arresto domiciliario.

    En una instancia anterior, los tres imputados habían sido trasladados a Virrey del Pino, aunque el juez Solazzi se opuso a que permanecieran allí por considerar que existía riesgo para su integridad, debido a la repercusión pública del caso y a antecedentes vinculados al entorno familiar de Ansaloni.

    La acusación por intento de homicidio

    La investigación, encabezada por la fiscal Magdalena Brandt, mantiene la imputación de tentativa de homicidio contra los tres jóvenes acusados de atacar a Guido Ruiz a la salida del local bailable. La agresión fue considerada de extrema violencia y dejó al adolescente con secuelas físicas y emocionales que aún se tratan en el ámbito médico.

    La salud de Guido y el malestar familiar

    La familia de la víctima expresó su malestar frente a la decisión judicial. El abogado querellante analiza la posibilidad de apelar, aunque reconocen que las expectativas de revertir el criterio son bajas.

    Mientras tanto, Guido Ruiz continúa con tratamientos médicos ambulatorios por las lesiones sufridas. A los problemas en nariz y boca que aún requieren tratamiento, se sumaron síntomas que motivaron la derivación a un neurólogo para estudios complementarios. “Nos cuesta entender cómo se toman estas decisiones cuando Guido todavía sigue con diagnósticos pendientes”, expresaron allegados al adolescente, quienes remarcan que la familia no está conforme con la liberación parcial de los imputados.

