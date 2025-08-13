miércoles 13 de agosto de 2025
    • San Nicolás: detienen a un prófugo acusado de vender estupefacientes en la zona sur

    La UTOI detuvo a un hombre de 26 años acusado de comercializar de estupefacientes, y estaba prófugo entre San Nicolás y Rosario. Interviene la UFI N°1.

    13 de agosto de 2025 - 12:30
    LaOpinion

    Personal de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de San Nicolás detuvo a un hombre de 26 años, en el marco de una investigación del cual se encuentra acusado de comercializar estupefacientes.

    El procedimiento se llevó a cabo este martes por la noche, cerca de las 21:30, en la intersección de Mansilla y Rademil, en la zona sur de la ciudad.

    Interceptaron al acusado que se encontraba prófugo

    El operativo contó con dos móviles policiales y ocho efectivos, quienes interceptaron al sospechoso y lo trasladaron a la comisaría para el cumplimiento de los recaudos legales. Según informaron, el acusado se encontraba prófugo entre San Nicolás y Rosario (Santa Fe).

    La investigación está a cargo de la UFI N° 1, dirigida por la Dra. Marcoantonio del Departamento Judicial de San Nicolás.

    Temas
