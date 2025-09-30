martes 30 de septiembre de 2025
    • Crecen las medidas de fuerza en las sedes de PAMI

    Trabajadores de las sedes de PAMI volvieron a parar este martes y las medidas continuarán; en Pergamino la atención es normal.

    30 de septiembre de 2025 - 16:37
    Las medida se dan en todas las sedes del PAMI.

    Trabajadores de PAMI realizaron este martes un nuevo paro para reclamar un aumento salarial. Fue la tercera medida de fuerza adoptada en las últimas semanas, con alto acatamiento en las diferentes sedes, entre las cuales está Pergamino pero acá la atención es normal.

    La medida de fuerza consistió en un cese laboral de una hora, entre las 11 y las 12, el horario de mayor atención. Tal como se anunció, el reclamo irá intensificándose mientras no haya respuestas, señalaron fuentes gremiales. Por lo pronto, se repetirá este miércoles 1 de octubre en el mismo horario, mientras que el jueves 2 de octubre se convocó a una concentración en planta baja en todos los edificios de PAMI del país a las 12 del mediodía.

    Medidas en las oficinas del PAMI

    Estas acciones se enmarcan en la lucha por salarios dignos y en defensa de los derechos de nuestros adultos mayores", señalaron desde los gremios.

    La medida tuvo carácter nacional y fue decidida en asambleas por los sindicatos SUTEPA, ATE, APPAMIA y UTI, que conformaron un frente para unificar los reclamos de los trabajadores del organismo.

    “Hace casi un año que los trabajadores del PAMI no tenemos ni un peso de aumento y más de 550 trabajadores fueron despedidos en todo el país. Médicos, psicólogos, trabajadores sociales, administrativos y personal de atención telefónica”, explica un comunicado del sindicato SUTEPA.

    El texto señala que, para los afiliados, esta situación repercute en “más demoras en la atención y peor servicio”, ya que “con menos personal se restringe la atención y más tardanza en los trámites”.

    Más detalles del pedido

    A la vez, apunta a que se aplicaron una “reducción en la cobertura, por lo que deberás pagar de tu bolsillo lo que antes cubría la obra social”.

    Suma a eso “el achicamiento del programa alimentario y desactualización de los montos en los subsidios”.

    “El ajuste en el PAMI no es solo un problema de los trabajadores, es todos los jubilados y sus familias”, señala el comunicado.

