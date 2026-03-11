Zárate avanza con un operativo de limpieza y zanjeo junto a Trenes Argentinos para evitar anegamientos

La Municipalidad de Zárate, en conjunto con Trenes Argentinos, comenzó un importante trabajo de rectificación y limpieza de zanjas a lo largo de las vías del ferrocarril, con el objetivo de mejorar el escurrimiento del agua y evitar anegamientos en distintos barrios de la ciudad.

El Municipio de Zárate , en conjunto con Trenes Argentinos, puso en marcha un operativo integral de limpieza y rectificación de zanjas a lo largo de las vías del ferrocarril. El objetivo es mejorar el escurrimiento del agua y reducir los anegamientos que afectan a distintos barrios de la ciudad durante lluvias intensas.

Las tareas se desarrollan en sectores cercanos a los barrios Malvicino, San Luis, Villa Negri, Villa Nueva y 6 de Agosto, donde los canales de desagüe presentaban importantes obstrucciones. Esta situación provocaba desbordes cada vez que se registraban precipitaciones intensas.

El intendente de Zárate, Marcelo Matzkin, explicó que el operativo forma parte de un trabajo planificado junto a la empresa ferroviaria nacional para mejorar la infraestructura hidráulica en esa zona de la ciudad.

“Estamos rectificando todos los canales por donde escurre el agua al lado de Malvicino, San Luis, Villa Negri y 6 de Agosto. Antes el agua rebalsaba porque estaban todos los canales obstruidos. Hace tiempo que venimos trabajando con Trenes Argentinos para planificar esta tarea que va a durar varios meses”, señaló el jefe comunal.

Obras para mejorar el drenaje y evitar inundaciones

El secretario de Obras, Mantenimiento y Servicios Públicos, Sergio Agostinelli, destacó que estas intervenciones permitirán mejorar significativamente la situación durante las tormentas.

“Después de muchos años sin que se hiciera este trabajo, hoy hay una cantidad de operarios destinados a realizar el zanjeo sobre la vía. Esto va a aliviar cada tormenta importante: cuando llovían más de treinta milímetros llegábamos a tener cincuenta o sesenta centímetros de agua sobre la vía”, explicó.

Las tareas abarcan cerca de cinco kilómetros de limpieza y reacondicionamiento de zanjas, lo que permitirá optimizar el drenaje en toda la zona y reducir los problemas de anegamiento que afectaban tanto al tránsito como al funcionamiento del servicio ferroviario.

Trabajo conjunto entre el Municipio y organismos nacionales

Agostinelli también resaltó la importancia del trabajo articulado entre distintos niveles del Estado para avanzar en obras de infraestructura necesarias para la ciudad.

“Es fundamental el diálogo con todas las áreas del Gobierno nacional. La gestión que está haciendo el intendente con las autoridades nacionales nos permite avanzar en obras que Zárate necesita”, afirmó.

Finalmente, desde el Municipio solicitaron la colaboración de los vecinos para mantener limpios los canales de desagüe. Según indicaron, durante los trabajos se retiró una gran cantidad de residuos arrojados en las zanjas, lo que dificulta el normal escurrimiento del agua.

En ese sentido, pidieron utilizar los contenedores y evitar arrojar basura en los canales para preservar el funcionamiento del sistema de drenaje y prevenir futuras inundaciones.