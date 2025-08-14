jueves 14 de agosto de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Tejiendo esperanza en Pergamino: manos solidarias para pacientes oncológicos

    Instituciones, vecinos y la Dirección de Tercera Edad unieron esfuerzos en una jornada especial para confeccionar gorros de lana.

    14 de agosto de 2025 - 15:30
    Más que una labor artesanal, la propuesta se convirtió en un puente de solidaridad.

    Más que una labor artesanal, la propuesta se convirtió en un puente de solidaridad.

    PRENSA MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO

    En un gesto que une empatía y compromiso, la Dirección de Tercera Edad, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social de Pergamino, recibió a integrantes de la Rueda Interna del Rotary Club, Corazones en Acción y Centro Fortaleza, para compartir una jornada de trabajo conjunto.

    Lee además
    La idea es que las familias puedan compartir un momento de alegría, música y encuentro en uno de los espacios verdes más emblemáticos de la ciudad.

    Jugar, reír y soñar: gran festejo del Día del Niño en el Parque Belgrano
    Argentino, luego de ganar el Apertura de la APB, debuta este viernes de visitante en Chivilcoy.
    Básquet

    Pergamino salta a la cancha en el Torneo Pre Federal con tres equipos

    La actividad tuvo como protagonistas a la profesora y los alumnos del Taller de Tejido, quienes, puntada a puntada, confeccionaron gorro de lana que pronto abrigarán y acompañarán a pacientes oncológicos de nuestra comunidad.

    Puente de solidaridad

    Más que una labor artesanal, la propuesta se convirtió en un puente de solidaridad, demostrando que las pequeñas acciones, cuando se hacen en equipo, pueden generar un impacto profundo en la vida de quienes más lo necesitan.

    El secretario de Desarrollo Social, Paolo Bonanno, expresó su agradecimiento a todos los que participaron y se sumaron a esta noble iniciativa, destacando la importancia de seguir impulsando acciones comunitarias que fortalezcan los lazos humanos.

    Temas
    Seguí leyendo

    Jugar, reír y soñar: gran festejo del Día del Niño en el Parque Belgrano

    Pergamino salta a la cancha en el Torneo Pre Federal con tres equipos

    El joven carnicero pergaminense que se destaca en España por los descuentos a jubilados en su local

    ¿Se acabó la "primavera" en Pergamino? Vuelve el frío y los abrigos

    Lisandro Santoro volvió a romper un récord nacional de parapowerlifting

    Más educación en Pergamino: luz verde para terminar el Jardín de Infantes Nº 926

    Un trío de artistas vuelve a reunirse en Pergamino con un show de raíces y emociones

    Murió una mujer y un hombre sufrió severos traumatismos al chocar una moto y un colectivo en la ruta 8

    Pergamino se une a Samsung para una nueva Hackatón Joven

    Crisis del tomate: caen 60% las ventas en los mercados productores

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    La idea es que las familias puedan compartir un momento de alegría, música y encuentro en uno de los espacios verdes más emblemáticos de la ciudad.

    Jugar, reír y soñar: gran festejo del Día del Niño en el Parque Belgrano

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Primera jornada de concientización sobre el síndrome de Tourette en Zárate

    Síndrome de Tourette: jornada de concientización en Zárate
    Luis Rannelucci ex candidato a intendente de Zárate llama a votar por la candidata de HECHOS

    Zárate: Luis Rannelucci llama a votar por Silvina Román para iniciar la transformación

    Pérdida de cosecha: con un sistema de aire forzado, se reducen en un 54%

    Pérdida de cosecha: con un sistema de aire forzado, se reducen en un 54%

    Plinko online despierta emociones, pruébalo hoy

    Plinko online despierta emociones, pruébalo hoy

    Anuncia la Municipalidad de San Nicolás la recolección de residuos electrónicos el miércoles 20.

    San Nicolás realiza campaña de recolección de residuos electrónicos el 20 de agosto