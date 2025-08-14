Tejiendo esperanza en Pergamino: manos solidarias para pacientes oncológicos

Más que una labor artesanal, la propuesta se convirtió en un puente de solidaridad. PRENSA MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO

En un gesto que une empatía y compromiso, la Dirección de Tercera Edad, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social de Pergamino, recibió a integrantes de la Rueda Interna del Rotary Club, Corazones en Acción y Centro Fortaleza, para compartir una jornada de trabajo conjunto.

La actividad tuvo como protagonistas a la profesora y los alumnos del Taller de Tejido, quienes, puntada a puntada, confeccionaron gorro de lana que pronto abrigarán y acompañarán a pacientes oncológicos de nuestra comunidad.

Puente de solidaridad Más que una labor artesanal, la propuesta se convirtió en un puente de solidaridad, demostrando que las pequeñas acciones, cuando se hacen en equipo, pueden generar un impacto profundo en la vida de quienes más lo necesitan.

El secretario de Desarrollo Social, Paolo Bonanno, expresó su agradecimiento a todos los que participaron y se sumaron a esta noble iniciativa, destacando la importancia de seguir impulsando acciones comunitarias que fortalezcan los lazos humanos.

