sábado 16 de agosto de 2025
    • Seminario en Pergamino: "Liderar con la palabra" para inspirar, conectar e influir

    La Fundación CRUP de Pergamino invita a un encuentro con Valeria Pergament, quien compartirá claves para potenciar el liderazgo a través de la palabra.

    16 de agosto de 2025 - 13:21
    La disertante en esta oportunidad será la consultora Valeria Pergament.

    La disertante en esta oportunidad será la consultora Valeria Pergament.

    VALERIA PERGAMENT

    La Fundación Crup (Centro Regional Universitario Pergamino) continúa generando espacios de formación para el desarrollo de la comunidad local. En esta oportunidad organiza el seminario “Liderar con la palabra: conversaciones que dejan huella”, una capacitación destinada a líderes de asociaciones civiles, emprendedores, empresarios y vecinos interesados en fortalecer sus capacidades de liderazgo.

    El encuentro se realizará el miércoles próximo, de 18:00 a 20:00, en el Centro Cultural Bellas Artes (entrada por Sala Arturo Illia, Av. Alsina y Moreno).

    El valor de liderar con la palabra

    La palabra es mucho más que un medio de comunicación: es una herramienta de transformación. Un liderazgo inspirador se construye en la forma de transmitir ideas, escuchar y generar confianza. Conversar con claridad, respeto y visión permite influir de manera positiva en los equipos, motivar a las personas y dejar una huella en las organizaciones y en la comunidad.

    En este seminario se abordarán estrategias y técnicas concretas para que los participantes aprendan a usar la palabra como motor de cambio, inspiración y conexión humana.

    Una guía práctica para líderes

    Durante la capacitación, se ofrecerán recursos para que los asistentes aprendan a expresarse con autenticidad, movilizar emociones, generar confianza y fortalecer su rol como referentes. El objetivo es que cada participante pueda aplicar lo aprendido en su vida personal y profesional, logrando conversaciones más efectivas y significativas.

    Sobre la facilitadora: Valeria Pergament

    La actividad estará a cargo de Valeria Pergament, directora de INNOVA Gestión en Capital Humano y consultora con más de 20 años de experiencia en la gestión de personas en multinacionales a nivel regional y global.

    Su trayectoria incluye proyectos en Change Management, Gestión del Talento y Comunicación Interna, además de su rol como Directora Académica en capacitaciones empresariales y docente colaboradora en la UADE. Con esta experiencia, Pergament propone un seminario de alto valor práctico y profesional para todos los asistentes.

    Inscripción y aporte solidario

    El seminario tiene un valor solidario de $5.000. Los interesados pueden inscribirse enviando un WhatsApp al 2477 226321.

    Desde la Fundación CRUP remarcan que se trata de una oportunidad única para quienes desean potenciar sus habilidades de liderazgo, fortalecer la comunicación y crecer personal y profesionalmente.

    Compromiso de la Fundación CRUP

    La Fundación CRUP reafirma su compromiso con la comunidad educativa y social de Pergamino, generando espacios de formación que fortalecen la calidad de la educación, impulsan el desarrollo personal y promueven el progreso de la región.

    Con esta iniciativa, se busca no solo brindar una capacitación técnica, sino también sembrar la idea de que liderar con la palabra es liderar con conciencia, respeto e inspiración.

