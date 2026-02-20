viernes 20 de febrero de 2026
    • Violencia de género: una joven policía fue agredida por su novio y no quiso denunciarlo

    Una joven policía fue golpeada por su pareja en una vivienda de Pergamino. Intervienen la Fiscalía 4 y la Dirección de la Mujer.

    20 de febrero de 2026 - 12:39
    La violencia de género en el noviazgo incrementa su incidencia en las estadísticas delictivas.

    INTERNET

    Una joven policía de 32 años fue agredida por su pareja, también integrante de la fuerza, tras una discusión ocurrida en una vivienda de Pergamino. La víctima llamó al 911 porque no la dejaban retirarse del domicilio. Aunque decidió no instar acción penal, la Fiscalía intervino de oficio por violencia de género.

    Un médico radiólogo denunció en Pergamino el hurto de ocho transductores de un instituto radiológico ubicado en pleno microcentro y apuntó contra su socio tras revisar las cámaras de seguridad. 

    El sujeto la amenazó con robar en el local del barrio Vicente López porque no le vendió papelitos para armar cigarrillos.

    Un sujeto amenazó con robar a una quiosquera tras negarle papelillos para armar cigarrillos

    Un episodio de violencia de género entre integrantes de la Policía de la provincia de Buenos Aires se registró esta semana en una vivienda de Pergamino y motivó la intervención judicial y administrativa correspondiente, pese a que la víctima manifestó que no deseaba denunciar formalmente ni solicitar medidas de protección.

    El hecho salió a la luz el miércoles, cuando personal policial fue comisionado por el servicio de Emergencias 911 a un domicilio de calle Somoza al 1200. Allí, una joven de 32 años, numeraria de la fuerza provincial, había solicitado ayuda telefónica al manifestar que su pareja no le permitía retirarse del inmueble.

    Al arribar, los efectivos entrevistaron a la mujer, quien refirió que mantenía una relación desde hacía aproximadamente un año con un hombre de 33 años, también integrante de la Policía bonaerense y residente en el domicilio donde se produjo el conflicto.

    Según su relato, la discusión se originó por una deuda de dinero que el hombre mantenía con ella. En ese contexto, el sujeto la habría agredido físicamente, propinándole un golpe de puño en el rostro y arrastrándola hacia el exterior de la vivienda. Posteriormente, le permitió reingresar para retirar algunas pertenencias.

    La mujer indicó además que, tras el episodio, se comunicó con compañeras de trabajo, quienes le gestionaron un pasaje para regresar a su ciudad de origen. No obstante, al momento de prestar declaración testimonial, dejó constancia de que no deseaba instar la acción penal, ni solicitar medidas cautelares, ni recibir asistencia médica o acompañamiento interdisciplinario.

    A pesar de esa decisión, la causa fue caratulada como “Lesiones leves” y quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 4, que subroga el fiscal Nelson Mastorchio, especializada en violencia de género del Departamento Judicial Pergamino, a cargo de la instructora judicial, quien dispuso las actuaciones de rigor.

    Asimismo, se dio intervención a la Dirección de la Mujer y la Familia de la Municipalidad de Pergamino, a fin de garantizar el abordaje integral del caso y ofrecer contención institucional en el marco de los protocolos vigentes para situaciones de violencia de género.

    En paralelo, se comunicó lo ocurrido al área de Asuntos Internos (AGAI), donde se extrajo copia administrativa conforme a la Resolución 581/21, mientras que también se remitieron actuaciones al Juzgado de Garantías Nº 3 en turno.

    El caso vuelve a poner en foco la complejidad de las situaciones de violencia en el ámbito intrafamiliar, especialmente cuando involucran a miembros de fuerzas de seguridad, donde la intervención estatal resulta obligatoria aun cuando la víctima no impulse formalmente el proceso penal.

    Los transductores son dispositivos fundamentales que convierten una forma de energía o magnitud física (presión, temperatura, luz, posición) en otra, usualmente una señal eléctrica, para facilitar su medición, registro o control. Se clasifican principalmente en sensores (detectan energía) y actuadores (producen energía), operando en sistemas de automatización, medicina y comunicación. 

    Un médico radiólogo denunció el hurto de equipamiento en un centro de salud de Pergamino

    Por Alfonso Godoy

    La Secretaría de Hacienda proyecta una serie de cambios orientados a mejorar la recaudación y modernizar los mecanismos de cobro, con el objetivo de fortalecer los recursos municipales en los próximos meses.

    Ramallo: Hacienda impulsa cambios para mejorar la recaudación y modernizar el sistema tributario local
    El dato clave es que tres de cada cuatro países del mundo consumen productos vinculados al agro argentino.

    El 75% del mundo consume productos del campo argentino

    Omint lanza su servicio de salud veterinaria y amplía su ecosistema de prestaciones.
    Tendencias

    Una prepaga salió a promocionar que incluye a las mascotas en las coberturas

    Un médico radiólogo denunció en Pergamino el hurto de ocho transductores de un instituto radiológico ubicado en pleno microcentro y apuntó contra su socio tras revisar las cámaras de seguridad. 

    Pergamino vivirá una nueva edición de Arriba la Birra.

    ¡Pergamino levanta su vaso! Este viernes se vivirá la tercera edición del evento Arriba la Birra