En vacaciones, los espectáculos vuelven a encender el fin de semana en Pergamino

Este viernes continúa el nuevo ciclo de humor en Micro Teatro Pergamino. Una nueva experiencia de stand up de humor y mediunidad estará cargo de Sonia Canet, Nazareth Gill y Paula Puntela.

Este viernes se estrena en Cinema Pergamino la película Sin piedad. Continúan Zootopía 2, Avatar 3: Fuego y cenizas, Exterminio: el templo de huesos y Tom y Jerry: la brújula mágica.

Douglas Haig

Música y baile

Este viernes, sábado y domingo habrá música y baile en el Buffet88 de la sede del Club Douglas Haig. Este viernes se presenta la agrupación Magia Tropical; el sábado animará la noche 5ncontrol; el domingo la propuesta bailable será con Fer Foglia.

San Nicolás 44. Viernes y sábado a las 21:30; el domingo, de 20:30 a 1:00. Anticipadas para el viernes y sábado $4000; el domingo, $5000. Más datos y reservas al 2477 454321.

Negro Librandi

Este sábado en Ritmo Club, el Negro Librandi propone el espectáculo De flores, canciones y viento, con temas propios y a pedido del público.

Avenida Alisna 950, a las 21:30. Entrada al sobre. Lo recaudado será destinado a los gastos del viaje de Waira (su hija) a La Plata.

Socorrock

Este sábado el Caminódromo Municipal de El Socorro volverá a convertirse en el epicentro del rock independiente con una nueva edición de Socorrock. La grilla 2026 reúne a Atila de la Pampa, Las Personas, Murió de Asco, Los Pelados, Esquivando Charcos, Paraíso Fiscal, La Honky Tonk y Alegoría.

Desde las 19:00. Entrada libre y gratuita. Habrá servicio de bufet, motivo por el cual no estará permitido el ingreso de conservadoras al predio.

Festival de la Tierra Fértil

Este sábado en Urquiza se llevará a cabo la 12ª edición del Festival de la Tierra Fértil. Sobre el escenario pasarán 100% Santa Fe, Baila Conmigo, A Paso Firme, Raíces, León Talense y el Cuerpo Municipal de Danzas. Habrá puestos de artesanos y emprendedores y gastronomía.

Plaza Central, desde las 20:00. Entrada libre y gratuita. No se permitirá el ingreso con conservadoras.

Destino San Javier

Este domingo, en Parque Belgrano, en el marco de los 400 años de La Dormida de Pergamino, se presentará la consagrada banda Destino San Javier, con entrada libre y gratuita.

A las 18:00. Se recomienda llevar reposeras, repelente y muchas ganas de disfrutar de lo mejor de la música popular.

Casa Natal Illia

Visita al Museo

El Museo, una de las pocas casas natales de presidentes argentinos que se mantienen en pie en el país y que sigue perteneciendo a la familia, tiene nuevos horarios de apertura y visitas guiadas, los mismos son: sábados, de 16:00 a 18:00 y domingos, de 10:00 a 12:00. Entrada libre y gratuita.

Mariano Benítez

Museo Batallas de Cepeda

El Museo Batallas de Cepeda ubicado en la localidad de Mariano Benítez, se puede visitar los días feriados, sábados y domingos de 16:00 a 19:00. La entrada es libre y gratuita.

Museo Municipal

Historia de Pergamino

En el Museo Municipal “Giuníppero Castellano”, las visitas se pueden realizar de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00; jueves, viernes y sábado, de 17:30 a 21:00; sábado y domingos, de 10:00 a 13:00. Entrada libre gratuita.

Avenida Alsina 405. Más información a los teléfonos: 2477 412374 ó 2477 680129. Instagram: @museopergamino Informes e inscripción: [email protected]