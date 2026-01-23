viernes 23 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres
    • Cultura y espectáculos

    En vacaciones, los espectáculos vuelven a encender el fin de semana en Pergamino

    La agenda cultural comienza a reactivarse en el Partido de Pergamino durante las vacaciones, con propuestas de humor, cine, festivales y visitas a museos.

    Por Néstor Suárez
    23 de enero de 2026 - 10:00
    Este viernes continúa el nuevo ciclo de humor en Micro Teatro Pergamino a cargo de Sonia Canet, Nazareth Gill y Paula Puntela.

    Este viernes continúa el nuevo ciclo de humor en Micro Teatro Pergamino a cargo de Sonia Canet, Nazareth Gill y Paula Puntela.

    MICRO TEATRO PERGAMINO

    Micro Teatro Pergamino

    Médium Stan Up

    Este viernes continúa el nuevo ciclo de humor en Micro Teatro Pergamino. Una nueva experiencia de stand up de humor y mediunidad estará cargo de Sonia Canet, Nazareth Gill y Paula Puntela.

    Lee además
    verano y hogar: los incidentes domesticos que se repiten cuando la rutina se altera en vacaciones

    Verano y hogar: los incidentes domésticos que se repiten cuando la rutina se altera en vacaciones
    Con un calendario cargado de fines de semana XXL, el movimiento turístico parece garantizado.

    Vacaciones en modo flexible: menos anticipación, más escapadas y decisiones de último momento

    Chile 798, a las 21:30. Reservas al 2477 464683.

    Cinema Pergamino

    Un estreno

    Este viernes se estrena en Cinema Pergamino la película Sin piedad. Continúan Zootopía 2, Avatar 3: Fuego y cenizas, Exterminio: el templo de huesos y Tom y Jerry: la brújula mágica.

    Complejo LA OPINION Plaza. Teléfono fijo: 2477 414211 (por la tarde). Instagram: @cinemaperga

    Douglas Haig

    Música y baile

    Este viernes, sábado y domingo habrá música y baile en el Buffet88 de la sede del Club Douglas Haig. Este viernes se presenta la agrupación Magia Tropical; el sábado animará la noche 5ncontrol; el domingo la propuesta bailable será con Fer Foglia.

    San Nicolás 44. Viernes y sábado a las 21:30; el domingo, de 20:30 a 1:00. Anticipadas para el viernes y sábado $4000; el domingo, $5000. Más datos y reservas al 2477 454321.

    Ritmo Club

    Negro Librandi

    Este sábado en Ritmo Club, el Negro Librandi propone el espectáculo De flores, canciones y viento, con temas propios y a pedido del público.

    Avenida Alisna 950, a las 21:30. Entrada al sobre. Lo recaudado será destinado a los gastos del viaje de Waira (su hija) a La Plata.

    El Socorro

    Socorrock

    Este sábado el Caminódromo Municipal de El Socorro volverá a convertirse en el epicentro del rock independiente con una nueva edición de Socorrock. La grilla 2026 reúne a Atila de la Pampa, Las Personas, Murió de Asco, Los Pelados, Esquivando Charcos, Paraíso Fiscal, La Honky Tonk y Alegoría.

    Desde las 19:00. Entrada libre y gratuita. Habrá servicio de bufet, motivo por el cual no estará permitido el ingreso de conservadoras al predio.

    Urquiza

    Festival de la Tierra Fértil

    Este sábado en Urquiza se llevará a cabo la 12ª edición del Festival de la Tierra Fértil. Sobre el escenario pasarán 100% Santa Fe, Baila Conmigo, A Paso Firme, Raíces, León Talense y el Cuerpo Municipal de Danzas. Habrá puestos de artesanos y emprendedores y gastronomía.

    Plaza Central, desde las 20:00. Entrada libre y gratuita. No se permitirá el ingreso con conservadoras.

    Parque Belgrano

    Destino San Javier

    Este domingo, en Parque Belgrano, en el marco de los 400 años de La Dormida de Pergamino, se presentará la consagrada banda Destino San Javier, con entrada libre y gratuita.

    A las 18:00. Se recomienda llevar reposeras, repelente y muchas ganas de disfrutar de lo mejor de la música popular.

    Casa Natal Illia

    Visita al Museo

    El Museo, una de las pocas casas natales de presidentes argentinos que se mantienen en pie en el país y que sigue perteneciendo a la familia, tiene nuevos horarios de apertura y visitas guiadas, los mismos son: sábados, de 16:00 a 18:00 y domingos, de 10:00 a 12:00. Entrada libre y gratuita.

    Mariano Benítez

    Museo Batallas de Cepeda

    El Museo Batallas de Cepeda ubicado en la localidad de Mariano Benítez, se puede visitar los días feriados, sábados y domingos de 16:00 a 19:00. La entrada es libre y gratuita.

    Museo Municipal

    Historia de Pergamino

    En el Museo Municipal “Giuníppero Castellano”, las visitas se pueden realizar de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00; jueves, viernes y sábado, de 17:30 a 21:00; sábado y domingos, de 10:00 a 13:00. Entrada libre gratuita.

    Avenida Alsina 405. Más información a los teléfonos: 2477 412374 ó 2477 680129. Instagram: @museopergamino Informes e inscripción: [email protected]

    Temas
    Seguí leyendo

    Verano y hogar: los incidentes domésticos que se repiten cuando la rutina se altera en vacaciones

    Vacaciones en modo flexible: menos anticipación, más escapadas y decisiones de último momento

    Vacaciones: lo que tenés que saber si querés viajar con tu mascota

    Sin piedad, la película que explora los límites de la IA, se estrena en Cinema Pergamino

    Luisina Chapero, talento pergaminense en la apertura del Festival Nacional de Folklore de Cosquín

    Urquiza celebra este sábado una nueva edición del Festival de la Tierra Fértil

    Festival Socorrock celebra su 14ª edición con una noche a puro rock independiente

    Rafael Restaino fue distinguido en un certamen literario internacional

    "Se ha vuelto una necesidad": Zoilo Bartolo y su vínculo con la música

    Walter Juárez se lució en el Certamen para Nuevos Valores Pre Cosquín, pero no le alcanzó

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Sin piedad un electrizante thriller que explora los límites de la tecnología, la justicia y la supervivencia. video
    Entretenimiento

    Sin piedad, la película que explora los límites de la IA, se estrena en Cinema Pergamino

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Los agentes de Tránsito asistieron al chofer del camión para quitar el vehículo atascado y luego le labraron la infracción correspondiente.

    Multaron al camionero que quedó atascado en pleno microcentro de Pergamino
    Este viernes continúa el nuevo ciclo de humor en Micro Teatro Pergamino a cargo de Sonia Canet, Nazareth Gill y Paula Puntela.
    Cultura y espectáculos

    En vacaciones, los espectáculos vuelven a encender el fin de semana en Pergamino

    El Gobierno de Ramallo inició la paritaria 2026 sin presentar propuesta salarial. Los gremios reclamaron recomposición y cumplimiento de compromisos.

    Los gremios municipales alzan la voz en Ramallo por salarios atrasados

    San Nicolás es una de las ciudades con mayor y mejor extensión de los servicios públicos de agua corriente y cloacas. 

    San Nicolás mantiene una cobertura de agua y cloacas muy superior al promedio nacional

    Por esta retracción de lluvias, los lotes de soja de primera en condiciones regulares aumentaron 13 puntos.

    Deficit hídrico: la soja pelea por resistir en una campaña donde La Niña aprieta