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    • En Rancagua un ladrón entró a robar con las mismas zapatillas que lo ficharon por un delito anterior

    Los funcionarios de la Fiscalía 8 además de ver al ladrón en el video de cámaras de seguridad reconocieron el calzado que está en su ficha de antecedentes.

    28 de marzo de 2026 - 10:41
    El ladrón llevaba las mismas zapatillas en el video del robo y en su ficha de personas con antecedentes de procesos penales de la Fiscalía.

    El ladrón llevaba las mismas zapatillas en el video del robo y en su ficha de personas con antecedentes de procesos penales de la Fiscalía.

    LA OPINION

    La Fiscalía 8 de Pergamino logró esclarecer un robo ocurrido en la localidad de Rancagua a partir de un cruce de imágenes de cámaras de seguridad y un detalle llamativo: el ladrón llevaba las mismas zapatillas con las que había sido fotografiado en una ficha judicial incorporada el año pasado a la base de datos oficial de personas procesadas penalmente.

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    El episodio investigado ocurrió el jueves 5 de marzo alrededor de las 16:15 en una vivienda de calle Mirazo, entre Aurora Gómez y Menéndez, donde un delincuente ingresó tras romper una ventana y sustrajo herramientas y elementos de trabajo pertenecientes a un vecino del lugar.

    De acuerdo con la reconstrucción incorporada al expediente judicial, el imputado fue identificado como MAM, a quien el fiscal Francisco Furnari atribuyó la autoría penal del hecho luego de reunir distintos elementos probatorios que permitieron consolidar la acusación.

    Según la denuncia presentada por el damnificado, Ernesto Vargas, el intruso ingresó al inmueble y se apoderó ilegítimamente de dos motores eléctricos, una amoladora, una tenaza, un martillo y dos palas anchas, todos elementos de valor vinculados a tareas domésticas y de mantenimiento.

    Las cámaras de seguridad resultaron decisivas para avanzar en el esclarecimiento. En las imágenes se observó con nitidez al sospechoso desplazándose dentro de la propiedad y retirándose con parte de los objetos sustraídos. La calidad del registro permitió a los investigadores reconocer su rostro, aunque uno de los aspectos más contundentes para reforzar la imputación fue el calzado.

    El instructor judicial Marcial Rosell en el expediente judicial de este nuevo caso que le imputan al ladrón, en la Fiscalía 8, incorporó esta comparación del calzado al momento de ficharlo en la Otip y en el video de inmediaciones del robo como un elemento de cargo.

    Fuentes judiciales indicaron que el sospechoso utilizaba las mismas zapatillas que aparecen en la imagen tomada en la Oficina Técnica de Identificación de Personas (OTIP) cuando fue fichado en una causa penal anterior. Ese registro, incorporado a la base de antecedentes, coincidió plenamente con el material captado por las cámaras del hecho investigado.

    Desde la Fiscalía consideraron que esa coincidencia, sumada al reconocimiento facial y al resto de las evidencias recolectadas, permitió consolidar el pedido de detención ante el Juzgado de Garantías, que finalmente hizo lugar a la solicitud.

    En los últimos días el imputado fue trasladado a sede judicial para prestar declaración indagatoria, donde quedó formalmente acusado por el delito de robo.

    La investigación continúa para determinar si parte de los elementos sustraídos fueron recuperados o si pudieron haber sido comercializados poco después del hecho. En ámbitos judiciales remarcaron que el caso exhibe cómo pequeños detalles registrados en imágenes pueden transformarse en pruebas determinantes dentro de una investigación penal.

    El episodio volvió a generar preocupación entre vecinos de Rancagua, una comunidad donde los hechos contra la propiedad suelen tener fuerte repercusión por el conocimiento mutuo entre residentes y la rápida circulación de información sobre los sospechosos.

    Ladrón de Pergamino

    El ladrón es de Pergamino y al ser identificado por la coincidencia de la foto de la Otip con la del video de la cámara de seguridad, desde la Fiscalía 8 requirieron una serie de allanamientos para tratar de recuperar los elementos robados.

    En el operativo judicial y policial secuestraron una gran cantidad de elementos sustraídos, entre los cuáles el propietario reconoció una tenaza como de su propiedad por una característica que la distinguía.

    Los investigadores sospechan que el sujeto pudo haber comercializado los elementos sustraídos para que no le quedaran evidencias en caso de un allanamiento policial.

    Tal como pudieron reconstruir en la Fiscalía, ese jueves 5 de marzo se trasladó a Rancagua y se dirigió a la quinta de fin de semana y se apoderó de los elementos guardados en un galpón de herramientas.

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