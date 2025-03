"En Pergamino no hay que perder de vista que nuestro trabajo es por la gente""

La reciente confirmación que Mariano Quintana formará parte del Concejo Deliberante a partir del 27 de marzo ha generado gran expectativa. En una entrevista con LA OPINION, compartió sus impresiones sobre esta nueva etapa que se pone en marcha en su carrera política.

“Sinceramente, la notificación me llenó de satisfacción. Estoy muy contento porque valió la pena la espera y el reclamo. Se ha cumplido un objetivo importante, que no solo es un logro personal, sino también para el partido radical y para todas las personas que me apoyan en este camino. Ahora, la posibilidad de llevar al Concejo temas que los vecinos me comparten, poder discutirlos y buscar soluciones concretas, realmente me pone muy feliz”, aseguró con entusiasmo el edil de la Unión Cívica Radical.

Cuando se le preguntó sobre cómo se desarrollará su trabajo en el Concejo, Mariano Quintana reflexionó sobre la importancia de la participación ciudadana y el compromiso con los problemas reales de la comunidad. “Mi trabajo no se limita a lo que hago en los barrios. Mi objetivo es seguir escuchando a los vecinos, llevar sus preocupaciones al Concejo Deliberante y generar espacios para la discusión. Tener un lugar para tratar esos temas y priorizar lo que más necesita la gente es una oportunidad invaluable", dijo el concejal en un tramo de la entrevista.

En cuanto a cómo se imaginaría el trabajo dentro del cuerpo deliberativo del Partido de Pergamino, Quintana explicó que su pertenencia al bloque de “Juntos” responde a la alianza de diversos partidos, incluidos el radicalismo y el PRO. "Yo formo parte de la lista de 2021 y entro a través del bloque de ‘Juntos’, que incluye a diversas fuerzas políticas. Esa alianza sigue vigente y el partido radical está dentro de ella. Por eso, me sumo al bloque correspondiente, pero siempre defendiendo mi posición personal y la de aquellos que me apoyan, con el objetivo de hacer una política centrada en escuchar a los vecinos y buscar las soluciones para ellos, sin importar en qué lugar del Concejo me encuentre; es fundamental ponerse a pensar en la sociedad porque somos representantes de la ciudad y los vecinos de los pueblos del Partido de Pergamino”.

Trabajo basado en el diálogo Respecto a su relación con el oficialismo y la idea de estar en un bloque alineado con el Gobierno local, Mariano Quintana dejó claro que su enfoque no es partidista, sino ciudadano. “No se trata de estar más cerca del oficialismo o de la oposición, mi compromiso es con la gente, con los temas que verdaderamente afectan a los ciudadanos. Estoy dentro del bloque de “Juntos”, como corresponde por la estructura orgánica del partido, pero mi trabajo será siempre orientado a buscar lo mejor para la comunidad. No importa si estoy en un bloque o en otro, lo que importa es que cada tema que se discuta se haga en beneficio de los vecinos. Por eso mismo no voy a reclamar la plata que me correspondería de acuerdo a los fallos judiciales, me parece que en estos tiempos eso no lógico y mi llegada al recinto es porque tengo ganas de ser concejal, de trabajar por y con la gente”, señaló Quintana en diálogo con LA OPINION. Expectativas y objetivos El concejal Quintana reconoció que sus expectativas para esta nueva etapa son muy altas. “Las expectativas son grandes. Hace dos años que estoy esperando esta oportunidad, y por primera vez voy a poder desempeñar una función pública de este tipo. Nunca trabajé en espacios políticos como este, pero tengo muchas ganas de escuchar a la gente, de recorrer los barrios y de encontrar soluciones efectivas para los problemas que nos plantean". También se le preguntó sobre su mandato y si está trabajando con su equipo para una posible renovación. “Mi mandato es hasta el 10 de diciembre, ya que fui electo en las elecciones legislativas de 2021. Sobre la posibilidad de renovar, es algo que aún está por verse. Lo importante ahora es demostrar que estoy a la altura de las expectativas y trabajar de la mejor manera posible. Claro que me gustaría continuar, pero también hay factores externos que influyen en esa decisión, más allá de las ganas y el trabajo que uno pone en el cargo”. Mariano Quintana subrayó la importancia de su rol dentro del Concejo no solo para él, sino también para su partido. “Es una banca que, más allá de mi nombre, representa los ideales del partido. Nuestro compromiso es llevar los principios del radicalismo al Concejo, pero sin perder de vista que ahora, el trabajo es a nivel de toda la ciudad. Si bien defenderemos los valores de nuestro partido, el objetivo es atender las necesidades de todos los ciudadanos, no solo de los afiliados. Es un cambio de enfoque, un paso hacia una visión más inclusiva y generalizada de lo que la ciudad necesita”. Mirando hacia el futuro Finalmente, el edil se mostró optimista sobre los desafíos que vendrán y la oportunidad de continuar trabajando en beneficio de la comunidad. “Lo importante es estar siempre al servicio de los vecinos, de poder mejorar su calidad de vida. Tengo muchas ganas de seguir aprendiendo, de crecer y de poder aportar a la ciudad. Vamos a dar lo mejor para que todo el trabajo sea fructífero”. Antes de concluir, Mariano Quintana agradeció la oportunidad de compartir su visión con los vecinos y expresó su entusiasmo por esta nueva etapa. "Gracias por este espacio; estoy muy ilusionado con lo que viene, y espero poder cumplir con las expectativas de todos los que me acompañan. Este es solo el inicio de un nuevo capítulo, y quiero que sea una etapa positiva para todos”, concluyó.

