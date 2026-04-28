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    • Charla gratuita en Pergamino: claves para cuidar el cerebro y mejorar la calidad de vida

    La propuesta se realizará este jueves a las 19:30 en el auditorio de la Clínica Pergamino. El doctor Julio Lanternier será quien la presida.

    28 de abril de 2026 - 13:04
    “Cuidar el cerebro no es algo para el futuro, es la clave para vivir mejor hoy”, señala la convocatoria.

    “Cuidar el cerebro no es algo para el futuro, es la clave para vivir mejor hoy”, señala la convocatoria.

    conIdeintelligente

    Este jueves, a las 19:30, el auditorio de la Clínica Pergamino (Avenida de Mayo 1115) será escenario de una charla abierta y gratuita titulada “Cómo cuidar el cerebro para vivir mejor”, que estará a cargo del médico neurólogo pergaminense Julio Lanternier, egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

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    La actividad se enmarca en el trabajo conjunto que llevan adelante la Fundación Osde y la Clínica Pergamino, con el objetivo de promover hábitos saludables y generar espacios de prevención y concientización en la comunidad.

    La importancia de la prevención

    De acuerdo a lo expresado por los organizadores, la charla pondrá el foco en una idea central: gran parte de los problemas de memoria y concentración pueden prevenirse. En ese sentido, se abordarán de manera clara y accesible distintos aspectos vinculados al cuidado del cerebro, destacando cómo pequeños cambios en la vida cotidiana pueden traducirse en más energía, menor estrés y una mente más ágil.

    “Cuidar el cerebro no es algo para el futuro, es la clave para vivir mejor hoy”, señala la convocatoria, que invita a reflexionar sobre la importancia de la salud neurofuncional como parte esencial de la calidad de vida.

    Quienes deseen participar pueden inscribirse de manera online a través del siguiente formulario: https://forms.gle/2p7xWg3rdMhufkMf6

    Asimismo, para realizar consultas, se encuentra disponible el correo electrónico: fundació[email protected]

    La invitación está dirigida a todo público, sin necesidad de conocimientos previos, y representa una oportunidad para incorporar herramientas prácticas orientadas al bienestar integral.

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