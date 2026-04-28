Charla gratuita en Pergamino: claves para cuidar el cerebro y mejorar la calidad de vida

“Cuidar el cerebro no es algo para el futuro, es la clave para vivir mejor hoy”, señala la convocatoria. conIdeintelligente

Este jueves, a las 19:30, el auditorio de la Clínica Pergamino (Avenida de Mayo 1115) será escenario de una charla abierta y gratuita titulada “Cómo cuidar el cerebro para vivir mejor”, que estará a cargo del médico neurólogo pergaminense Julio Lanternier, egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

La actividad se enmarca en el trabajo conjunto que llevan adelante la Fundación Osde y la Clínica Pergamino, con el objetivo de promover hábitos saludables y generar espacios de prevención y concientización en la comunidad.

La importancia de la prevención De acuerdo a lo expresado por los organizadores, la charla pondrá el foco en una idea central: gran parte de los problemas de memoria y concentración pueden prevenirse. En ese sentido, se abordarán de manera clara y accesible distintos aspectos vinculados al cuidado del cerebro, destacando cómo pequeños cambios en la vida cotidiana pueden traducirse en más energía, menor estrés y una mente más ágil.

“Cuidar el cerebro no es algo para el futuro, es la clave para vivir mejor hoy”, señala la convocatoria, que invita a reflexionar sobre la importancia de la salud neurofuncional como parte esencial de la calidad de vida.

Quienes deseen participar pueden inscribirse de manera online a través del siguiente formulario: https://forms.gle/2p7xWg3rdMhufkMf6 Asimismo, para realizar consultas, se encuentra disponible el correo electrónico: fundació[email protected] La invitación está dirigida a todo público, sin necesidad de conocimientos previos, y representa una oportunidad para incorporar herramientas prácticas orientadas al bienestar integral.

Compartí esta nota en redes sociales:





