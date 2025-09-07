En Pergamino, las elecciones se están desarrollando con normalidad

Las elecciones se están desarrollando con normalidad en la totalidad de las escuelas. LA OPINION

Las elecciones en Pergamino se están desarrollando con normalidad desde las primeras horas de la mañana de este domingo; pese a que la falta de algunas autoridades de mesa pudieran haber demorado el inicio del acto eleccionario en algunos de los espacios de votación.

Por la mañana se abrieron las escuelas a través de los delegados electorales que son los directivos de los edificios educativos donde se vota.

La demora en la habilitación de algunas mesas se dieron por la ausencia de los ciudadanos que no participaron de la convocatoria de la Junta Electoral para cumplir con el deber cívico.

Una vez que lograron incorporar a personas de los padrones de las mesas demorados se habilitaron las votaciones en los salones escolares.

La afluencia de votante es regular con menos afluencia de ciudadanos en los primeros minutos, pero sobre el mediodía había escuelas en que los delegados electorales reportaban alcanzar el veinte por ciento de votantes.

