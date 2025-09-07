domingo 07 de septiembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • En Pergamino, las elecciones se están desarrollando con normalidad

    Si bien hubo demoras en algunas mesas por falta de las autoridades designadas por la Junta Electoral: al mediodía del domingo se registraba una afluencia continua de votantes.

    7 de septiembre de 2025 - 12:26
    Las elecciones se están desarrollando con normalidad en la totalidad de las escuelas.

    Las elecciones se están desarrollando con normalidad en la totalidad de las escuelas.

    LA OPINION

    Las elecciones en Pergamino se están desarrollando con normalidad desde las primeras horas de la mañana de este domingo; pese a que la falta de algunas autoridades de mesa pudieran haber demorado el inicio del acto eleccionario en algunos de los espacios de votación.

    Lee además

    Domingo 7 de septiembre. Versión PDF

    Edición impresa del Domingo 7 de septiembre. Archivo disponible en PDF
    La banda uruguaya La Vela Puerca brindará un show en el complejo New Park de Pergamino.
    Cultura y espectáculos

    La Vela Puerca vendrá a Pergamino para celebrar 30 años de música

    Por la mañana se abrieron las escuelas a través de los delegados electorales que son los directivos de los edificios educativos donde se vota.

    La demora en la habilitación de algunas mesas se dieron por la ausencia de los ciudadanos que no participaron de la convocatoria de la Junta Electoral para cumplir con el deber cívico.

    Una vez que lograron incorporar a personas de los padrones de las mesas demorados se habilitaron las votaciones en los salones escolares.

    La afluencia de votante es regular con menos afluencia de ciudadanos en los primeros minutos, pero sobre el mediodía había escuelas en que los delegados electorales reportaban alcanzar el veinte por ciento de votantes.

    Temas
    Seguí leyendo

    Domingo 7 de septiembre. Versión PDF

    La Vela Puerca vendrá a Pergamino para celebrar 30 años de música

    Nélida Sendra de Zarlenga: un ejemplo de sencillez y amor a la vida

    Federico Canal: de perder una pierna a cambiar vidas con la calistenia

    En Pergamino, hay 90 sepelios mensuales y alrededor de un 40% va a cremación

    Carlo Acutis, el primer "santo millennial", verá cumplir su destino este domingo en Roma

    Patentes: en Pergamino comenzó la normalización de la entrega de chapas

    Día del Trabajador Metalúrgico: historia, presente y orgullo de un oficio que late fuerte en Pergamino

    Pergamino vota sus concejales en una elección inédita, separada de la nacional

    Seguridad y organización en las elecciones: Pergamino tiene todo listo para una jornada histórica

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    ¿que pasa si no voto en estas elecciones? severas multas y restricciones en tramites publicos

    ¿Qué pasa si no voto en estas elecciones? severas multas y restricciones en trámites públicos

    Por Luciano Zuccarelli

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Las elecciones se están desarrollando con normalidad en la totalidad de las escuelas.

    En Pergamino, las elecciones se están desarrollando con normalidad

    Domingo 7 de septiembre. Versión PDF

    Excelente desempeño de Lumiere Estudio de Danzas en el Gran Centro República Danza realizado en el emblemático Teatro Luxor.
    Cultura y espectáculos

    Lumiere Estudio de Danzas brilló en Villa Carlos Paz y se trajo numerosos premios

    Detenidos dos jóvenes en San Nicolás pintando graffitis en el Viaducto

    San Nicolás: dos jóvenes fueron aprehendidos por realizar grafitis en el Viaducto

    Inició la votación de las Elecciones Legislativas 2025 en San Nicolás

    Elecciones Legislativas 2025: en San Nicolás más de 131 mil habitantes habilitados para votar