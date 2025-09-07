Carlo Acutis, el primer "santo millennial", verá cumplir su destino este domingo en Roma

Miles de fieles se preparan hoy para presenciar en la Plaza de San Pedro un acontecimiento sin precedentes: la canonización de Carlo Acutis , un joven italiano que falleció a los 15 años en 2006 y que, gracias a su pasión por la informática y su dedicación a los más necesitados, se convertirá en el primer santo de la Iglesia Católica nacido y criado en el siglo XXI.

Carlo Acutis, apodado “el influencer de Dios” o “santo millennial”, destacó por su profunda piedad y su capacidad de evangelizar el mundo digital. Apasionado por la Eucaristía, creó un sitio web con más de 100 milagros eucarísticos, que se convirtió en una herramienta evangelizadora en múltiples continentes. Su legado se volvió aún más sólido tras la aprobación, en 2024, del segundo milagro atribuido a su intercesión: la recuperación de Valeria Valverde, una joven costarricense que sobrevivió a lesiones craneales graves después de que su madre rezara ante su tumba en Asís.

La canonización había sido originalmente prevista para el 27 de abril —durante el Jubileo de los Adolescentes—, pero fue suspendida tras el fallecimiento del papa Francisco. El nuevo pontífice, León XIV, anunció entonces su decisión de canonizar juntos a Carlo, a Pier Giorgio Frassati, otro joven italiano con vocación solidaria. Esta unión simboliza un puente entre la santidad de tiempos modernos y del siglo XX, un mensaje potente para todas las generaciones, principalmente las jóvenes.

El papa León XIV, en una de sus primeras decisiones importantes, buscó reafirmar un mensaje claro: la santidad no es ajena a la vida contemporánea, a la juventud ni a lo digital.

Virtudes de Acutis

Las virtudes principales de Carlo Acutis son su profunda fe, esperanza y caridad, vividas a través de un amor fervoroso por la Eucaristía y su uso creativo de la informática para la evangelización, la cual combinaba con actos concretos de caridad hacia los necesitados y los enfermos. Su ejemplo es un modelo de santidad contemporánea, demostrando que la unión con Dios es posible en la vida cotidiana, incluso para los jóvenes, y que el amor al prójimo se vive al compartirlo de manera activa y comprometida.

Estas virtudes de devoción, inteligencia, empatía y generosidad lo convirtieron en un referente de santidad accesible, cercana y contemporánea.

Celebración en Pergamino

En la parroquia Nuestra Señora de Lourdes ubicada en avenida Rocha y Valentini, hoy, a las 17:30, se rezará el Santo Rosario, 18:00 se celebrará la Santa Misa y por último a las 19:00 se llevará a cabo la Adoración Eucarística e Imposición de manos.

En relación a las imágenes para rendir homenajes, hoy muchas parroquias de la diócesis expondrán cuadros con el rostro del joven influencer de Dios.

En Pergamino se encuentra entronizada una imagen en la Parroquia Nuestra Señora de Luján con dirección en Bolivia 230.