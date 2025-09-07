En Pergamino, hay 90 sepelios mensuales y alrededor de un 40% va a cremación

En el Partido de Pergamino se realizan, en promedio, alrededor de 90 servicios funerarios por mes. De esa cantidad, aproximadamente un 40 por ciento corresponde a cremaciones , una opción que en los últimos años viene creciendo de una manera sostenida y que ya representa un gran cambio cultural en la manera en que las familias locales afrontan el momento de la despedida de sus seres queridos.

Este proceso de transformación no solo refleja nuevas formas de concebir los rituales de despedida, sino que también pone de relieve el rol central que desempeña todos los días la Cooperativa Eléctrica de Pergamino , entidad que a lo largo de su historia ha sabido ampliar su horizonte de servicios, respondiendo a necesidades sociales más allá de la energía.

Hasta hace algunos años, la cremación era una alternativa poco frecuente en la ciudad. Sin embargo, la habilitación del crematorio en Pergamino, un anhelo histórico de la Cooperativa concretado hace unos días, permite que cada vez más familias opten por esta modalidad. Hoy, más de un tercio de los servicios que se realizan mes a mes corresponden a cremaciones, lo que muestra un cambio profundo en los hábitos y preferencias de los pergaminenses.

Entre las razones que explican esta tendencia se encuentran cuestiones prácticas, como la falta de espacio en los cementerios y los costos de mantenimiento de parcelas, pero también aparecen motivaciones vinculadas a las convicciones personales, espirituales y ambientales. En este último punto, se destaca que la cremación es considerada por muchos como una opción más amigable con el medio ambiente.

En Pergamino ya está habilitado el crematorio.

Cooperativa Eléctrica de Pergamino y sus servicios sociales

La Cooperativa Eléctrica no solo invirtió en infraestructura para hacer realidad el crematorio, sino que además sostiene una política de servicios sociales accesibles, que permiten a miles de familias contar con cobertura en momentos de vulnerabilidad. Las prestaciones sociales de sepelio, que contemplan tanto inhumación como cremación, son un ejemplo de cómo la institución brinda un respaldo concreto a la comunidad en situaciones que muchas veces resultan difíciles de afrontar desde lo económico.

A través de estos servicios, la Cooperativa asegura que ningún vecino de Pergamino que esté incluido en la prestación quede desamparado. De hecho, la mayoría de los 90 servicios mensuales que se realizan en el Partido están contemplados dentro de estos servicios sociales, lo que refleja la magnitud de la tarea que se lleva adelante desde la entidad.

El valor de lo colectivo

La historia de la Cooperativa Eléctrica de Pergamino demuestra que el espíritu cooperativista va más allá de la provisión de energía eléctrica. Desde hace décadas, sus dirigentes y socios han impulsado proyectos destinados a mejorar la calidad de vida de la comunidad. El área de servicios sociales, que incluye el acompañamiento a las familias en momentos de duelo más un banco ortopédico con más de 7.000 elementos, es uno de los ejemplos más claros de ese compromiso con lo colectivo.

El hecho de que hoy Pergamino cuente con un crematorio propio no solo evita traslados a otras ciudades, que antes representaban una carga emocional y económica para las familias, sino que también marca un hito en la capacidad de la ciudad para ofrecer respuestas a las demandas de sus habitantes.

Cada mes, los números son claros: 90 servicios funerarios, con un 40 por ciento de cremaciones y el resto de inhumaciones. Pero detrás de esas cifras se encuentra el trabajo silencioso y permanente de la Cooperativa, que no solo ofrece una excelente infraestructura moderna y acorde a las necesidades actuales, sino que también garantiza acompañamiento, contención y soluciones en un momento especialmente sensible de la vida de las personas.

De este modo, la Cooperativa Eléctrica de Pergamino reafirma su compromiso social y su rol protagónico en la comunidad, demostrando que el espíritu solidario que dio origen a la institución continúa vigente, adaptándose a todos los cambios culturales y a las demandas del presente.