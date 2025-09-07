Fuerza Patria ganó las elecciones legislativas en Pergamino y obtuvo cuatro bancas en el Concejo Deliberante

El resultado de las elecciones en Pergamino y en la provincia de Buenos Aires le dio el triunfo a Fuerza Patria en Pergamino.

Las elecciones legislativas de este domingo en el distrito de Pergamino definieron un nuevo mapa político en el Concejo Deliberante , con un resultado ajustado que refleja la fragmentación del electorado, pero con un claro mensaje de apoyo a Fuerza Patria.

Con la totalidad de las mesas escrutadas en la ciudad y en las doce localidades del Partido, “Fuerza Patria” alcanzó el 30,52% de los sufragios y se alzó con el triunfo, asegurando cuatro de las diez bancas que estaban en juego.

En segundo lugar se posicionó la fuerza oficialista “Hechos”, que obtuvo el 27,87% de los votos y colocará tres concejales . En tanto, “La Libertad Avanza” se ubicó tercera, con el 25,11% de adhesiones, y también sumará tres representantes al cuerpo legislativo . Por su parte, “Idear” alcanzó el 9,68% de los votos, aunque no logró acceder a una banca.

De este modo, a partir del próximo 10 de diciembre se incorporarán al Concejo Deliberante por “Fuerza Patria” Alejandro Masagué, Macarena García Santander, Ignacio Ostertag y Brisa Quevedo . En representación de “Hechos” lo harán Gustavo Ciuffo, Inés Bergroth y Donato Cignoli . Mientras tanto, por “La Libertad Avanza” asumirán Ezequiel Montenegro, Carla Lantella y Gabriel Gattelet.

El resultado configura un escenario político de tres tercios que anticipa un período de intensos debates en el recinto, donde ninguna fuerza tendrá mayoría propia y el consenso se volverá clave para la sanción de proyectos. En este contexto, el bloque de “Fuerza Patria” emerge como la primera minoría y principal articulador de iniciativas, mientras que “Hechos” deberá negociar apoyos para sostener la gobernabilidad local.

La jornada electoral se desarrolló con normalidad en las distintas escuelas habilitadas para la votación tanto en la ciudad como en las localidades rurales, con una participación de votantes que superó el 60% del padrón. Desde los comandos de campaña, los dirigentes destacaron la importancia de la elección y coincidieron en que el nuevo Concejo será un espacio de fuerte pluralidad de voces.

Con estos resultados, Pergamino se suma a la tendencia provincial donde Fuerza Patria ganó por el 47,18 por ciento de los votos; La Libertad Avanza el 33,77 por ciento; Somos el 5,29 y el Frente de Izquierda el 4,36 por ciento.