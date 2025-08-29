viernes 29 de agosto de 2025
    • Entretenimiento

    En Cinema Pergamino se renueva la cartelera con Nadie 2, la secuela del éxito de acción

    Se renueva la cartelera con el estreno de Nadie 2, la explosiva secuela protagonizada por Bob Odenkirk: acción, humor negro y situaciones al borde del caos.

    29 de agosto de 2025 - 10:00
    En película Nadie 2 Bob Odenkirk interpreta a Hutch Mansell.

    En película Nadie 2 Bob Odenkirk interpreta a Hutch Mansell.

    PRENSA

    Este viernes, Cinema Pergamino suma a su cartelera Nadie 2, la esperada secuela del film protagonizado por Bob Odenkirk. Acción, humor negro y vacaciones familiares que se salen de control, en una entrega que promete más violencia y adrenalina.

    También continúan en cartel las películas: Homo Argentum, Amores materialistas y Los tipos malos 2.

    Sobre Nadie 2

    Embed - NADIE 2 Tráiler Español (2025)

    En 2021 se estrenó Nadie, una película que nos introduce en la vida de Hutch Mansell, un hombre aparentemente común y rutinario. La trama da un giro cuando, tras un robo en su hogar, Hutch se ve obligado a enfrentar su pasado y adentrarse en un violento mundo criminal que había permanecido en las sombras durante años. Lo que comienza como una historia de venganza personal se transforma en un explosivo viaje de acción, en el que nuestro protagonista revela una identidad oculta y una habilidad letal que lo conecta con una red de criminales que pondrá a prueba todos sus límites.

    Mientras que la primera entrega fue dirigida por Ilya Naishuller (Hardcore: Misión extrema, Karamora), la secuela esta bajo la dirección de Timo Tjahjanto, quien trabaja con un guion de Derek Kolstad (John Wick). Tjahjanto cuenta con experiencia en el género de acción y terror, habiendo dirigido proyectos destacados como V/H/S/94, The Night Comes for Us y Fuera de las sombras (The Shadow Strays - 2024), consolidándose como una elección prometedora para llevar esta nueva entrega a otro nivel.

    Sinopsis

    A veces, el lugar más peligroso para un padre son unas vacaciones familiares.

    Cuatro años después de enfrentarse accidentalmente a la mafia rusa, Hutch sigue debiéndoles 30 millones de dólares y está pagando su deuda con una interminable serie de trabajos a criminales internacionales. Aunque disfruta la adrenalina de su "trabajo", él y su esposa Becca se sienten agotados y distantes. Por ello, deciden llevar a sus hijos a una breve escapada al parque acuático Wild Bill's Majestic Midway, el único lugar donde Hutch y su hermano Harry fueron de vacaciones cuando eran niños.

    Acompañados por el padre de Hutch, la familia llega al pequeño pueblo turístico de Plumerville, listos para disfrutar del sol y la diversión.

    Pero cuando un pequeño altercado con unos matones del pueblo los pone en la mira de un corrupto operador del parque, Hutch se convierte en el objetivo de la jefa criminal más desquiciada y sanguinaria que él (o cualquiera) haya enfrentado.

    La dirección es de Timo Tjahjanto. El elenco está encabezado por Sharon Stone, Christopher Lloyd, RZA, Colin Hanks, John Ortiz, Connie Nielsen y Bob Odenkirk.

    Este film tiene una duración de 89 minutos y su calificación es de apta mayores de 16 años.

    Por Néstor Suárez

