El Torneo 6 Ligas de fútbol comenzará el 12 de febrero y el puntapié inicial se realizará en Carmen de Areco.

El Torneo 6 Ligas de fútbol se acerca y todos los clubes están trabajando intensamente en la pretemporada. Serán 44 los equipos participantes. Cabe recordar que el pasado viernes 12 de diciembre se había llevado a cabo la presentación oficial y el sorteo del Torneo 6 Ligas 2026.

En tanto, el miércoles pasado se desarrolló una reunión en la ciudad de Rojas donde también se abordaron distintos temas relacionados con el campeonato.

Estuvieron presentes Manuel López (Liga de Rojas), Jorge Garavano (Liga de Salto), Ariel Sosa (Liga de Colón) y Sergio Dinardi (Carmen de Areco). También participaron los colaboradores Norberto Torigino, Gastón Gaspar, Oscar Narkigjije, Cristian Fortina, Gustavo Lavatelli y Gabriel Nicola. Estuvo ausente el presidente de la Liga de Pergamino, Guillermo Cavdevilla.

En dicha reunión se resolvió que el certamen comenzará el 12 de febrero y el puntapié inicial será en Carmen de Areco, en horario a confirmar.

Más detalles del certamen que comienza en Carmen de Areco

Otras cuestiones que se abordaron tiene que ver con la presentación del certificado médico. Se extendió el plazo de presentación y se decidió que los clubes deben tenerlo al finalizar la tercera fecha y antes del inicio de la cuarta jornada de la Etapa Clasificatoria. Los jugadores que no estén cargados en dicha fecha no se cargarán en la planilla del partido.

Se informó además que el costo de la cuaterna arbitral será de $ 400.000 en la Etapa Clasificatoria y el costo de los traslados se fijará una semana antes del inicio del torneo.

Además se determinó que en la próxima reunión estén presentes los integrantes del Honorable Tribunal de Disciplina para su constitución Restan los representantes de Colón y Carmen de Areco.

Todos los participantes

El campeonato contará con la participación de 44 equipos representado a las Ligas de Pergamino, Junín. Rojas, Salto, Arrecifres, Carmen de Areco y Colón.

La Liga que más equipos aportó es la de Pergamino con 19. Ellos son: Argentino (Alfonzo), San José, Douglas Haig, Viajantes, José Hernández, Provincial, Juventud Obrera de Manuel Ocampo, Argentino, Sirio, Juventud, Deportivo Acevedo, Tráfico’s, Leandro N. Alem, Sports, Racing, Progresista Guerrico, Círculo de Arroyo Dulce, Gimnasia y Argentino (Rancagua).

Todas las zonas del torneo

El torneo se dividirá en 8 zonas, de las cuales 4 estarán conformadas por seis equipos y 4 de cinco.

Las mismas quedaron establecidas de la siguiente manera:

Zona A: Argentino (Alfonzo), Barracas, Jorge Newbery, San José y Argentino (Rojas).

Zona B: Douglas, Racing (Colón), Boca, Viajantes, José Hernández y Juventud (Rojas).

Zona C: Porteño, 9 de Julio, Carabelas, Provincial, Juventud Obrera (Manuel Ocampo) y El Huracán.

Zona D: Argentino (Pergamino), El Fortín, Sirio, Unión y Juventud (Pergamino).

Zona E: Deportivo Acevedo, Los Vascos, Compañía, Tráfico’s y Leones.

Zona F: Círculo (Arroyo Dulce), Recreativo (Gahan), Sports (Salto), Leandro N. Alem, Obras Sanitarias y Defensores.

Zona G: Sports (Pergamino), Villa Sanguinetti, Valacco, Progresista (Guerrico), Sportsman y CUSA.

Zona F: Racing (Pergamino), Millonarios, Gimnasia, Argentino (Rancagua) y Villa Italia.

Primera fecha

La primera fecha en cada una de las zonas serán: Zona A: Argentino de Alfonzo vs. Argentino de Rojas, Jorge Newbery vs. San José y Libre: Barracas. Zona B: Douglas vs. Juventud R, Racing C vs. Hernández y Boca vs. Viajantes. Zona C: Porteño vs. El Huracán, Provincial vs. 9 de Julio y Juventud Obrera vs. Carabelas. Zona D: Argentino de Pergamino vs. Juventud de Pergamino, Sirio vs. Unión y Libre: El Fortín. Zona E: Acevedo vs. Leones, Compañía vs. Trafico´s. Libre: Los Vascos. Zona F: Círculo vs. Defensores, Recreativos vs. Obras, Sports de Salo vs Leandro N. Alem. Zona G: Sports de Pergamino vs. CUSA, Sanguinetti vs. Sportsman, Valacco vs. Progresista Guerrico. Zona H: Racing de Pergamino vs. Villa Italia, Gimnasia vs. Argentino de Rancagua. Libre: Millonarios.