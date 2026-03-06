¿Continuará la lluvia en Pergamino?: cayeron más de 40 milímetros y reina la inestabilidad

El panorama meteorológico para el fin de semana en la provincia de Buenos Aires anticipa condiciones variables, con presencia de nubosidad y la posibilidad de algunas precipitaciones aisladas.

Luego de un jueves marcado por la humedad, el calor y la inestabilidad, finalmente la lluvia llegó a Pergamino durante la madrugada de este viernes, dejando como saldo un registro de poco más de 40 milímetros, un valor considerado óptimo para la región.

Tal como lo habían anticipado el Servicio Meteorológico Nacional , las precipitaciones comenzaron en las primeras horas del día y permitieron aliviar en parte la pesada sensación térmica que se había hecho sentir durante la jornada previa.

Este viernes amaneció con cielo completamente cubierto, de tonalidad gris plomiza, con condiciones de tiempo inestable y lluvias aisladas que continuaban registrándose en distintos momentos de la mañana.

De acuerdo con lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional, las lluvias comenzarán a perder intensidad en las próximas horas sobre el extremo norte de la provincia de Buenos Aires. Si bien todavía podrían registrarse precipitaciones débiles y aisladas durante las primeras horas de la tarde, el sistema de inestabilidad ya comenzó su desplazamiento hacia el sudeste, por lo que se espera que las condiciones mejoren gradualmente en Pergamino y la zona.

En cuanto a las temperaturas, el pronóstico indica que la máxima alcanzará los 25 grados, mientras que la mínima se ubicará alrededor de los 17, manteniendo un ambiente templado y húmedo durante gran parte del día.

Cómo estará el clima durante el fin de semana

El panorama meteorológico para el fin de semana en la provincia de Buenos Aires anticipa condiciones variables, con presencia de nubosidad y la posibilidad de algunas precipitaciones aisladas.

Para este sábado se espera nubosidad variable, con probables lluvias débiles y aisladas sobre la franja norte de la provincia, principalmente a partir de la tarde.

En tanto, el domingo también podría presentar algunas precipitaciones débiles, especialmente sobre la franja oeste y el extremo norte bonaerense, nuevamente con mayor probabilidad hacia las últimas horas de la jornada.

Vientos y temperaturas

Otro de los factores que marcarán el clima del fin de semana será el incremento del viento, que volverá a intensificarse desde la tarde.

Se prevén vientos del sector este con velocidades entre 20 y 30 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar entre 40 y 50 kilómetros por hora.

En cuanto a las temperaturas, el fin de semana mantendrá valores templados, con máximas cercanas a los 25 grados y mínimas que oscilarán entre los 16 y 17 grados.

De esta manera, Pergamino transitará jornadas con ambiente húmedo, nubosidad variable y lluvias ocasionales, en un escenario típico de inestabilidad que podría extenderse durante los próximos días en buena parte del norte de la provincia.