jueves 07 de agosto de 2025
    • Cultura

    El tango está de luto: falleció a los 88 años Osvaldo Piro, una leyenda del bandoneón

    El intérprete y compositor compartió su vida con Susana Rinaldi y su trabajo con Aníbal Troilo, que le legó su instrumento.

    7 de agosto de 2025 - 14:57
    Osvaldo Piro junto a Susana Rinaldi.&nbsp;

    Osvaldo Piro junto a Susana Rinaldi. 

    IMAGEN: SANDRA CARTASSO

    El mundo del tango llora al bandoneonista Osvaldo Piro, que falleció a los 88 años. Compositor, arreglador y director, el músico compartió gran parte de su vida con Susana Rinaldi, además de haber tenido a Aníbal Troilo como padrino artístico.

    Según publicó Cadena 3, el músico se descompensó el sábado en La Falda, ciudad del valle cordobés de Punilla en la que vivía, y luego fue trasladado al Sanatorio Allende, donde lamentablemente murió.

    Sus restos iban a ser velados a partir de las 17:00 en el Salón Leopoldo Marechal de La Falda.

    Semblanza de Osvaldo Piro

    Osvaldo Piro había nacido el 21 de diciembre de 1936 en el barrio porteño de La Paternal y se formó en la música desde muy pequeño. Debutó a los 15 años en la orquesta de Ricardo Pedevilla y solo un año después ingresó a la formación de Alfredo Gobbi.

    Fue ahijado artístico de Cátulo Castillo y de Aníbal Troilo, quien le legó su emblemático bandoneón.

    Compositor de temas como “Azulnoche” y “Octubre”, recorrió el mundo llevando el tango a lo más alto y a los lugares más impensados como Finlandia o Japón. En Suecia llegó a dirigir en la Academia de Música de Estocolmo.

    Mientras tanto, en la década del ‘60 se enamoró de la provincia de Córdoba y decidió radicarse allí, donde compuso música para teatro y cine.

    Fue director de la Orquesta Nacional de Música Argentina, entre los años 1994 y 2000 y de la Orquesta Provincial de Música Ciudadana de Córdoba, entre 2003 y 2009. Entre los años 2001 y 2004 condujo un programa en Radio Nacional.

    Piro, además, ganó la Palma de Oro en la edición 1968 del Festival de La Falda y fue declarado Ciudadano Ilustre de Buenos Aires en 1995. También recibió los Premios Martín Fierro (1966), Mejor Intérprete de Sadaic (en 1992 y 1999) y Premio a los Creadores de Min-On, Tokio (1997).

    Encuentro con la “Tana” Rinaldi

    Entre los grandes hitos de la vida y de la obra de Piro se encuentra el haberse encontrado artística y sentimentalmente con la cantante Susana Rinaldi. A la “Tana” la conoció en 1969 en el porteño local Michalengelo, donde el bandoneonista se presentaba con su orquesta, su futura mujer con su trío y Astor Piazzolla con su quinteto.

    Con Rinaldi tuvo a sus hijos Ligia y Alfredo, también consagrados al tango, y se reencontró pese a estar separado de ella en 2023, para grabar el disco llamado precisamente “Reencuentros”, que fue el único que publicaron en conjunto. (DIB)

