domingo 22 de febrero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • San Pedro: Finalizaron obras con hormigón en Oliveira Cézar y Maestro Reina para mejorar la circulación

    La Municipalidad de San Pedro concluyó los trabajos de reparación integral de la calzada en una esquina clave.

    22 de febrero de 2026 - 09:15
    La Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de San Pedro informó la finalización de las tareas de bacheo y reparación de calzada en la intersección de las calles Oliveira Cézar y Maestro Reina.

    La Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de San Pedro informó la finalización de las tareas de bacheo y reparación de calzada en la intersección de las calles Oliveira Cézar y Maestro Reina.

    San Pedro Municipio

    El municipio de San Pedro informó la finalización de las obras de reparación y bacheo con hormigón en la intersección de Oliveira Cézar y Maestro Reina, en la ciudad de San Pedro. Los trabajos apuntan a mejorar la circulación vehicular y fortalecer la infraestructura vial en un sector de alto tránsito diario.

    Lee además
    El Concejo Deliberante iniciará este lunes un proceso de análisis institucional tras la denuncia penal presentada por la concejala Tamara Vlaeminck (Fuerza Patria) contra su par Mauro De Rosa (Acuerdo Vecinal), por actos indecorosos encuadrados en delitos contra la integridad sexual. 

    San Pedro: La Justicia y el HCD analizan el futuro político de Mauro De Rosa tras la denuncia penal
    La administración de la Terminal de Ómnibus de San Pedro anunció la apertura del Buffet CyC, una nueva propuesta gastronómica que ya se encuentra operativa dentro de las instalaciones del predio. 

    La Terminal de Ómnibus de San Pedro inauguró un nuevo buffet para pasajeros y vecinos

    Reparación con hormigón para mejorar la transitabilidad urbana

    Las tareas ejecutadas incluyeron la recuperación integral de la calzada mediante la colocación de hormigón, un material elegido por su mayor resistencia y durabilidad frente al desgaste generado por el tránsito constante y las variaciones climáticas.

    Desde la Secretaría de Obras Públicas explicaron que la intervención respondió a la necesidad de solucionar deterioros estructurales que afectaban la circulación y generaban inconvenientes tanto para automovilistas como para vecinos del sector.

    El proceso contempló la remoción del pavimento dañado, la preparación de la base y la posterior colocación del nuevo material, respetando los tiempos técnicos necesarios para garantizar una correcta consolidación.

    Plan de mantenimiento vial en puntos estratégicos de la ciudad

    La obra se enmarca dentro de un plan sostenido de mantenimiento urbano que el municipio viene desarrollando en distintos barrios y arterias principales. El objetivo es extender la vida útil del pavimento y reducir riesgos vinculados al deterioro de las calles.

    Según indicaron fuentes oficiales, las intervenciones se priorizan en sectores con alta circulación vehicular, donde el desgaste del asfalto se acelera por el flujo constante de tránsito pesado y las condiciones climáticas adversas registradas durante el último tiempo.

    Este esquema de trabajos busca además optimizar la conectividad urbana y mejorar la seguridad vial, dos aspectos centrales dentro de la planificación municipal.

    Precauciones de tránsito y normalización de la circulación

    Desde la Dirección de Tránsito informaron que, tras la finalización de las tareas, la circulación permanece momentáneamente reducida en la zona para asegurar el correcto fraguado y sellado del hormigón colocado.

    Las autoridades solicitaron a los conductores circular con precaución y, en lo posible, utilizar vías alternativas hasta que el paso vehicular quede completamente habilitado.

    Se espera que, una vez cumplidos los tiempos técnicos correspondientes, la circulación se normalice plenamente, permitiendo aprovechar una calzada renovada que contribuirá a una circulación más segura y fluida en este punto clave de la ciudad.

    Temas
    Seguí leyendo

    San Pedro: La Justicia y el HCD analizan el futuro político de Mauro De Rosa tras la denuncia penal

    La Terminal de Ómnibus de San Pedro inauguró un nuevo buffet para pasajeros y vecinos

    San Pedro: Gestiones para instalar una base fija de la UTOI y reforzar la seguridad

    Provincia y Municipio de San Pedro lanzan línea crediticia para impulsar la producción apícola

    San Pedro: Prefectura Naval Argentina alerta por posibles interrupciones en la línea 106

    San Pedro: Cecilio Salazar reunió a autoridades judiciales y policiales para reforzar la seguridad

    Paro general en San Pedro: impacto en educación, transporte y comercio local

    San Pedro Canta: Los Manseros Santiagueños cerraron con una multitud el festival

    San Pedro: Abre la inscripción al Plan FinEs con operativos en barrios y localidades rurales

    San Pedro: Comenzaron las obras para transformar la ex terminal en un moderno polo gastronómico

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    El Concejo Deliberante iniciará este lunes un proceso de análisis institucional tras la denuncia penal presentada por la concejala Tamara Vlaeminck (Fuerza Patria) contra su par Mauro De Rosa (Acuerdo Vecinal), por actos indecorosos encuadrados en delitos contra la integridad sexual. 

    San Pedro: La Justicia y el HCD analizan el futuro político de Mauro De Rosa tras la denuncia penal

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El Concejo Deliberante iniciará este lunes un proceso de análisis institucional tras la denuncia penal presentada por la concejala Tamara Vlaeminck (Fuerza Patria) contra su par Mauro De Rosa (Acuerdo Vecinal), por actos indecorosos encuadrados en delitos contra la integridad sexual. 

    San Pedro: La Justicia y el HCD analizan el futuro político de Mauro De Rosa tras la denuncia penal
    El intendente Mauro Poletti aseguró que el Municipio de Ramallo apuesta al diálogo para resolver el conflicto con Siderar por el pago de tasas municipales.

    Ramallo: Poletti apuesta al diálogo para resolver el conflicto por tasas municipales con Siderar

    Domingo 22 de febrero - Versión PDF

    El intendente Santiago Passaglia visitó la Colonia de Robótica para acompañar el cierre del primer grupo de la 5º edición, que finalizó con 296 chicos egresados.

    San Nicolás: Santiago Passaglia visitó la colonia de robótica que ya formó a casi 300 chicos

    Cuatro días después del robo la Fiscalía 2 y Policía de la DDI Pergamino allanaron la casa del fletero y secuestraron el vehículo utilitario como evidencia del caso por su participación en el caso.

    Condenaron al fletero que confesó su participación en un millonario robo a una inmobiliaria