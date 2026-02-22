San Pedro: Finalizaron obras con hormigón en Oliveira Cézar y Maestro Reina para mejorar la circulación

La Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de San Pedro informó la finalización de las tareas de bacheo y reparación de calzada en la intersección de las calles Oliveira Cézar y Maestro Reina.

El municipio de San Pedro informó la finalización de las obras de reparación y bacheo con hormigón en la intersección de Oliveira Cézar y Maestro Reina, en la ciudad de San Pedro. Los trabajos apuntan a mejorar la circulación vehicular y fortalecer la infraestructura vial en un sector de alto tránsito diario.

La Terminal de Ómnibus de San Pedro inauguró un nuevo buffet para pasajeros y vecinos

San Pedro: La Justicia y el HCD analizan el futuro político de Mauro De Rosa tras la denuncia penal

Las tareas ejecutadas incluyeron la recuperación integral de la calzada mediante la colocación de hormigón, un material elegido por su mayor resistencia y durabilidad frente al desgaste generado por el tránsito constante y las variaciones climáticas.

Desde la Secretaría de Obras Públicas explicaron que la intervención respondió a la necesidad de solucionar deterioros estructurales que afectaban la circulación y generaban inconvenientes tanto para automovilistas como para vecinos del sector.

El proceso contempló la remoción del pavimento dañado, la preparación de la base y la posterior colocación del nuevo material, respetando los tiempos técnicos necesarios para garantizar una correcta consolidación.

Plan de mantenimiento vial en puntos estratégicos de la ciudad

La obra se enmarca dentro de un plan sostenido de mantenimiento urbano que el municipio viene desarrollando en distintos barrios y arterias principales. El objetivo es extender la vida útil del pavimento y reducir riesgos vinculados al deterioro de las calles.

Según indicaron fuentes oficiales, las intervenciones se priorizan en sectores con alta circulación vehicular, donde el desgaste del asfalto se acelera por el flujo constante de tránsito pesado y las condiciones climáticas adversas registradas durante el último tiempo.

Este esquema de trabajos busca además optimizar la conectividad urbana y mejorar la seguridad vial, dos aspectos centrales dentro de la planificación municipal.

Precauciones de tránsito y normalización de la circulación

Desde la Dirección de Tránsito informaron que, tras la finalización de las tareas, la circulación permanece momentáneamente reducida en la zona para asegurar el correcto fraguado y sellado del hormigón colocado.

Las autoridades solicitaron a los conductores circular con precaución y, en lo posible, utilizar vías alternativas hasta que el paso vehicular quede completamente habilitado.

Se espera que, una vez cumplidos los tiempos técnicos correspondientes, la circulación se normalice plenamente, permitiendo aprovechar una calzada renovada que contribuirá a una circulación más segura y fluida en este punto clave de la ciudad.