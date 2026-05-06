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    • Thelma Fardin habló luego de la condena a Juan Darthés por abuso sexual: "Siento mucho orgullo"

    La actriz dialogó con Telenoche sobre cómo se sintió después de la sentencia por parte de la Justicia brasileña. El artista deberá cumplir una pena de seis años de prisión.

    6 de mayo de 2026 - 07:48
    thelma fardin juan darthes condena

    Tras la condena a Juan Darthés en la causa de abuso sexual por parte de la Justicia brasileña, Thelma Fardin, la denunciante, habló sobre cómo se sintió al recibir la noticia.

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    La condena fue contra un sujeto que abusó sexualmente del hijo de un matrimonio amigo con el que compartía espacios familiares y laborales.

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    “Fue un recorrido arduo, pero es una sensación de mucho orgullo y una victoria enorme personal, de un equipo muy grande y de toda una sociedad”, expresó la actriz en diálogo con Telenoche.

    Fardin recordó cómo fue atravesar el proceso judicial en el momento en que Darthés abandonó el país para instalarse en Brasil, donde nació. “El día que se fue, pensé: ¿Cómo se hace para perseguir a una persona, para conseguir justicia en otro país?”, dijo la artista, a la vez que remarcó las dificultades de seguir la denuncia en un contexto completamente diferente.

    Sentar un precedente

    Sin embargo, sostuvo que haber profundizado sus conocimientos en derecho la ayudó a continuar con la causa. “El camino era el judicial porque para mí era importante poder sentar un precedente, y hacer un recorrido serio en la Justicia, que es lo que logramos”, sumó.

    Con respecto a quienes no creyeron en su denuncia, Thelma respondió: “Creo que hay una contundencia histórica y jurídica que me avala y que me deja más que tranquila. La realidad es que eso tiene que ver con una cuestión cultural que generó mi caso. Después de mí, denunciaron muchísimas personas. Hay algo que es, supongo, el miedo que le da a la gente ver esta problemática de frente“.

    En ese sentido, la actriz subrayó que el desafío más grande de la sociedad actualmente es “no mirar para otro lado” en los casos de denuncias por abuso sexual. “Esto sucede. Entonces, ¿cuál es la respuesta que le vamos a dar, además de la justicia?“, cuestionó.

    Giro positivo en la vida

    En cuanto fue consultada sobre qué le diría a la Thelma de 16 años, edad en la que sufrió el ataque sexual por parte de Darthés, afirmó: “Le diría que se puede conseguir justicia y también se lo digo a la de 25 que se atrevió a denunciar”. A su vez, agregó: “Eso que le pasó le terminó dando un giro a su vida, pero de una manera positiva”.

    Fardin también habló sobre cómo cambió el trabajo con menores de edad en entornos artísticos a partir de su caso. “Hoy se produce de un modo diferente cuando hay niños y niñas en un set o en una gira. Ahora hay coordinadores de intimidad para esas escenas en donde hay un grado de complejidad. Y sí,- cambió la industria”, explicó.

    thelma-fardin

    Exposición pública de lo ocurrido

    En otro tramo de la entrevista, la actriz dio detalles de cómo fue exponer su caso de manera pública y cuál fue el impacto que tuvo en su vida personal. “Yo sentía que tenía que estar a la altura de la historia de lo que estaba sucediendo en ese momento y la cuestión social, ya que él también era una persona conocida”, indicó.

    “Me transformó por completo porque yo empecé siendo una víctima, que necesitaba poner esto en palabras. Y en el camino descubrí el derecho, que me apasiona, me estoy profesionalizando en él y me parece una herramienta clave para salvar a esa Thelma de 16″, agregó.

    Por último, cuando fue consultada por si le diría algo a su agresor, dijo de manera contundente: “A Darthés ya le habló la Justicia”.

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