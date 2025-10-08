Facundo Manes denunció a Martín Menem por amenazas en el Congreso, pero el libertario lo desmintió

miércoles 08 de octubre de 2025
    8 de octubre de 2025 - 14:34
    Soledad Aznarez

    En el inicio de una sesión clave para debatir restricciones al uso de DNU por parte del Ejecutivo, el diputado Facundo Manes denunció públicamente que el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, lo había amenazado en los pasillos del Congreso. La acusación generó un fuerte cruce político que escaló hasta el recinto.

    El diputado opositor acusó al presidente de la Cámara de “amenazarlo” en un pasillo antes de la sesión. Menem y legisladores libertarios rechazaron la versión y aseguran que solo hubo un saludo.

    “Rogá que no haya quorum, porque te vamos a hacer mierda”

    Según publicó Manes en sus redes sociales, el incidente ocurrió en un espacio entre comisiones previo al arranque formal de la sesión.

    “El Presidente de la Cámara, Martín Menem, me acaba de amenazar en un pasillo del Congreso. Literalmente me dijo: ‘Rogá que no haya quorum, porque te vamos a hacer mierda. Hoy empieza una operación de prensa brutal contra vos’”.

    Manes vinculó esa agresión verbal con la tensión política del día, dado que su bloque y otros sectores opositores impulsaban reformas que limitarían el uso de decretos de necesidad y urgencia por parte del presidente Javier Milei.

    Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ManesF/status/1975945528635531633?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1975945528635531633%7Ctwgr%5E1b6ab95040f51c1f08280c9cbed5ca3376d6d819%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lanacion.com.ar%2Fpolitica%2Ffacundo-manes-denuncio-a-martin-menem-por-amenazas-nid08102025%2F&partner=&hide_thread=false

    Rechazo en bancada libertaria y versión alternativa

    Frente a la denuncia, el propio Menem respondió:

    “No faltes a la verdad, Facundo. La política necesita seriedad, no teatro”.

    En el recinto, legisladores del bloque libertario salieron a respaldar al titular de la Cámara. Entre ellos, la diputada Nadia Márquez (Neuquén) negó el relato y sostuvo que lo único que ocurrió fue un saludo:

    “No le dijo absolutamente nada. No sea mentiroso, no sea caradura diputado Juliano. No sé cómo pudo decir tantas cosas si solo fueron unos segundos”.

    El jefe de bloque opositor Pablo Juliano había puesto la acusación sobre la mesa durante la sesión:

    “Lo que se dice en los pasillos se dice en la banca… usted no preside este cuerpo, usted atenta contra este cuerpo”.

    Gabriel Bornoroni, otro legislador libertario, respaldó esa versión y calificó a Manes de “farsante mentiroso”:

    “Yo estaba ahí y el diputado miente. Usted (Menem) lo saludó y luego me saludó a mí”.

    La diputada Lilia Lemoine también criticó la denuncia, reafirmando el discurso de que no hubo amenazas, solo convivencia institucional.

    Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MenemMartin/status/1975951163121172977?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1975951163121172977%7Ctwgr%5E1b6ab95040f51c1f08280c9cbed5ca3376d6d819%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lanacion.com.ar%2Fpolitica%2Ffacundo-manes-denuncio-a-martin-menem-por-amenazas-nid08102025%2F&partner=&hide_thread=false

    Contexto y antecedentes del enfrentamiento

    El episodio ocurre en un momento de elevada temperatura política: en la misma sesión, la oposición buscaba recortar facultades del Ejecutivo mediante reformas a la ley de DNU. Además, Manes había impulsado un proyecto para apartar al diputado José Luis Espert de la Cámara baja por sus supuestos nexos con el empresario implicado en causas de narcotráfico, aunque no consiguió las firmas necesarias.

    No es la primera vez que Manes entra en conflicto con figuras del entorno libertario: en marzo pasado denunció al asesor presidencial Santiago Caputo por amenazas durante la Asamblea Legislativa, aunque el expediente fue archivado por “inexistencia de delito”.

