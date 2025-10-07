martes 07 de octubre de 2025
    • VTV: cuánto sale hacerla en Pergamino en octubre

    Conocé los precios actualizados para sacar la (VTV) en provincia de Buenos Aires y, por ende, en la planta Pergamino.

    7 de octubre de 2025 - 16:53
    Están las tarifas para hacer la VTV en la planta Pergamino.

    La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un trámite obligatorio para todos los autos y motos que circulan por la provincia de Buenos Aires (PBA). Si tenés que renovarla en octubre de 2025, es clave que conozcas los precios actualizados y los requisitos para evitar multas y circular tranquilo.

    Cuánto sale la VTV en provincia de Buenos Aires en octubre de 2025

    En la provincia de Buenos Aires, el costo de la VTV también varía según el tipo de vehículo. Para autos particulares, el precio estimado para octubre de 2025 es de $79.640,87 (hasta 2.500 kg), $143.353,57 (más de 2.500 kg), y para motos, $31.856,35 (de 50 cc. hasta 200 cc), $47.784,52 (más de 200 cc. hasta 600 cc) y $63.712,70 (de más de 600 cc).

    ¿Quiénes deben hacer la VTV y cada cuánto?

    La VTV es obligatoria para todos los vehículos particulares que tengan más de dos años de antigüedad o superen los 60.000 kilómetros. El trámite debe renovarse una vez por año y es requisito indispensable para circular tanto en CABA como en PBA.

    ¿Qué pasa si no hacés la VTV?

    Circular sin la VTV al día puede traerte problemas: las multas por no tener la verificación vigente son caras y, además, te pueden retener el auto o la moto. Por eso, es fundamental estar atento a los vencimientos y sacar turno con anticipación. Los valores son:

    • PBA: $34.000 hasta los $113.000.

    En Pergamino, el turno para la VTV se solicita de manera online. Solo necesitás tener a mano la cédula verde, el DNI y los datos del vehículo. Elegís la planta más cercana, el día y el horario que te convenga.

    Requisitos para hacer la VTV

    • Cédula verde o azul del vehículo.
    • DNI del titular o autorizado.
    • Licencia de conducir vigente.
    • Comprobante de pago del trámite.

    Hacer la VTV en tiempo y forma te permite circular sin preocupaciones y evitar sanciones. Si te toca renovar en octubre de 2025, revisá los precios y sacá turno con tiempo para no quedarte afuera.

