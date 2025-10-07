martes 07 de octubre de 2025
    • Salud: controles médicos y vacunación gratuita para alumnos de colegios de Pergamino

    El programa Salud en Escuelas permitirá a chicos y adolescentes de todo el territorio de la provincia, incluyendo Pergamino, recibir atención de calidad.

    7 de octubre de 2025 - 17:01
    Salud en las escuelas y mayor prevención en los entudiantes.

    La Provincia de Buenos Aires lanzó el programa Salud Escolar, cuyo objetivo es ofrecer controles médicos, vacunación y cuidados a chicos y adolescentes que asisten a las escuelas bonaerenses. La iniciativa pública se implementa directamente en el sistema educativo, buscando la prevención y el acceso a la salud de calidad para toda la población escolar.

    Impulsada de manera conjunta por el Ministerio de Salud bonaerense y la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) de la provincia, la propuesta también se articula con los municipios adheridos mediante convenios, lo que permite ampliar su alcance y garantizar la cobertura en diversas localidades de la región.

    Salud en las escuelas

    El programa incluirá la vacunación de los estudiantes, controles bucales, evaluaciones visuales y exámenes de salud realizados por profesionales. Al finalizar cada jornada, las familias recibirán una constancia firmada por los médicos, que detalla la evaluación de salud y el estado de vacunación. Este documento podrá ser utilizado para el ingreso escolar, la realización de actividades físicas no competitivas y también por quienes reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH).

    Además, los distritos adheridos recibirán kits de evaluación que incluyen balanzas, tallímetros, optotipos, tensiómetros, cepillos y otros elementos para realizar los controles. A través del Programa SUMAR, los municipios recibirán un subsidio de $10.500 por cada niño evaluado, garantizando un apoyo económico para la implementación de esta política pública de salud.

