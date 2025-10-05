José Luis Espert renunció a su candidatura y Milei aceptó. Santilli ahora encabezaría la lista

José Luis Espert anunció este sábado su renuncia como candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires . El detonante fue el escándalo por su vínculo con el empresario acusado de narcotráfico y lavado de dinero, Federico “Fred” Machado. Luego de varios días de versiones cruzadas, el economista decidió apartarse de la contienda electoral. La decisión fue aceptada por el presidente Javier Milei.

El diputado libertario dio un paso al costado tras el escándalo por sus vínculos con el empresario narco Fred Machado. Milei aceptó la renuncia y lo desligó del proyecto.

“Por la Argentina, doy un paso al costado”, escribió Espert en su cuenta de X (ex Twitter). En el texto, denunció una supuesta operación política para dañarlo y afirmó que probará su inocencia “sin fueros ni privilegios”.

El diputado negó haber cometido delitos y sostuvo que no se prestará a “un despiadado juicio mediático”, aunque admitió que su continuidad como candidato podía afectar la campaña de La Libertad Avanza.

El respaldo de Milei, pero con condiciones

Javier Milei, quien días atrás lo había respaldado públicamente pese a las pruebas que lo vinculaban con Machado, cambió su postura y aceptó la renuncia. “La Argentina está por encima de las personas”, expresó el presidente. También lanzó una advertencia: “Aunque nos quieran ensuciar, no somos lo mismo”.

El jefe de Estado buscó marcar una diferencia con otros espacios políticos, destacando que su gobierno no tolerará sospechas que pongan en jaque la credibilidad del proceso electoral.

El caso Machado

El empresario Fred Machado enfrenta un proceso judicial en Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dinero. Durante los últimos días, se conoció que Espert habría recibido aportes económicos de Machado, habría volado en aviones privados financiados por él y hasta habría utilizado una camioneta puesta a disposición por su entorno.

Aunque Espert reconoció haber tenido contacto con el empresario, negó cualquier tipo de delito y aseguró que sus vínculos fueron anteriores a la imputación judicial de Machado.

Un cierre con mensaje interno

En su despedida, Espert envió un mensaje a sus compañeros de La Libertad Avanza: “No se dejen psicopatear. Las explicaciones serán dadas donde corresponde”. Insistió en que su alejamiento busca evitar daños al proyecto político libertario, y cerró con una frase cargada de intención: “El tiempo demostrará que no somos todos lo mismo”.

La renuncia de Espert, en tanto candidato oficializado, activa lo dispuesto por el artículo 7 del Decreto 171/2019: el lugar vacante en la lista deberá ser ocupado por una persona del mismo género que le siga en el orden, respetando además la paridad de género exigida por ley. La Justicia Nacional Electoral será la encargada de disponer los corrimientos necesarios y de dar a conocer públicamente la corrección, a través de su sitio web oficial.