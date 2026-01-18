domingo 18 de enero de 2026
    El pueblo de Pinzón se prepara para vivir la primera edición de La Pinzón City

    El domingo 8 de febrero en Pinzón se desarrollará un evento gratuito y pensado para toda la familia, con música en vivo, emprendedores y patio gastronómico.

    18 de enero de 2026 - 10:00
    Pinzón se viste de fiesta. El evento invita a compartir una noche al aire libre con música, gastronomía y múltiples atractivos para todas las edades.

    TONY LYON

    El próximo domingo 8 de febrero, a partir de las 19:00, el pueblo de Pinzón celebrará la primera edición de La Pinzón City, una propuesta festiva que será un punto de encuentro para vecinos y visitantes. Con entrada libre y gratuita, el evento invita a compartir una noche al aire libre con música, gastronomía y múltiples atractivos para todas las edades.

    Organizada por el artista y vecino del lugar Tony Lyon, esta primera edición contará con una feria de expositores, artesanos y emprendedores, además de patios gastronómicos, cervecería y un espacio especialmente pensado para los más chicos, con juegos inflables y actividades recreativas.

    La música bailable, protagonista en Pinzón

    La música será uno de los grandes protagonistas de la jornada. Para el público adulto, la propuesta incluirá música bailable durante toda la noche, con las presentaciones de Agua Viva, Dany y la Nueva Sensación y el propio Tony Lyon, que animarán el escenario con un repertorio ideal para disfrutar y bailar en familia.

    Desde la organización recomiendan a los asistentes llevar reposera y, sobre todo, muchas ganas de pasar una noche diferente, en un clima de encuentro y celebración comunitaria.

    Más información: Instagram @tonylyonok

